'Кто-то должен это исправить': Трамп обвинил ЕС в корысти в отношении США и 'наехал' на Ирландию. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский Союз был создан, чтобы "воспользоваться преимуществами" Соединенных Штатов. Он также обвинил Ирландию в присвоении американской фармацевтической промышленности и неуплате налогов в США. Премьер-министр Ирландии Михал Мартин в ответ указал на весомый вклад его страны в американскую экономику.

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Такое заявление Трамп сделал 12 марта во время встречи с Михалом Мартином в Овальном кабинете Белого дома. "ЕС был создан для того, чтобы воспользоваться преимуществами США, включая Ирландию", – сказал он.

На вопрос ирландского журналиста, использует ли Ирландия "преимущества США", Трамп ответил:

"Конечно, вы знаете, я очень уважаю Ирландию и то, что они сделали. И они должны были сделать именно то, что они сделали. Но Соединенные Штаты не должны были этого допустить. У нас были глупые руководители, которые не имели понятия, что происходит, или не были бизнесменами".

Он также заявил, что Ирландия обеспечила выгодные условия для фармацевтических компаний, что позволило привлечь ей этот бизнес из Америки.

По словам Трампа, Ирландия, имея всего 5 млн населения, сосредоточила у себя всю фармацевтическую отрасль США.

"Вдруг в Ирландии появились наши фармацевтические компании и другие. И это прекрасный остров, это 5 млн человек, он захватил всю фарамцевтическую индустрию США. У меня есть недвижимость в Ирландии, и я люблю ее, она великолепна. Но я хотел бы, чтобы США не были так глупы столько лет. Не только с Ирландией – со всеми", – заявил американский лидер.

Трамп наконец заявил о намерении "вернуть" финансовые ресурсы страны.

"Я смотрел торговые сделки. Это одна из причин, почему я решил это сделать, потому что кто-то должен был это исправить. И я не видел никого, кто собирался (это исправить. – Ред.), я смотрел на торговые сделки, которые были такими плохими, я бы на самом деле сказал, как возможно, что такое могло произойти. Кто был бы так глуп, чтобы допустить эти соглашения, когда фармацевтические компании начали идти в Ирландию, я бы сказал, что это нормально".

Трамп добавил: будь он президентом в то время, когда компании начали перемещать производство в Ирландию, он бы ввел бы 200-процентный тариф на их продукцию при ввозе в Соединенные Штаты:

"Если вы хотите поехать в Ирландию, это отлично. Но если вы захотите что-то продать в США, я введу для вас 200-процентную пошлину. Так что вы никогда не сможете ничего продать в США. Знаешь, чтобы они сделали? Они бы остались здесь".

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин не смолчал в ответ на обвинения и указал на весомый экономический вклад Ирландии в экономику США, пишет The Guardian.

Он отметил, что ирландские компании Ryanair и Aercap, крупнейший в мире лизингодатель самолетов, являются крупнейшими покупателями авиалайнеров Boeing.

"Это малоизвестный факт. Он не отражается в статистических данных", – добавил он.

Также он подчеркнул, что около 700 работающих в Штатах ирландских компаний создают тысячи рабочих мест для американцев.

Трамп в ответ сказал: "Я не расстроен из-за вас. Я уважаю то, что вы сделали".

Ирландия экспортирует в США товаров на сумму около 72 млрд евро в год, значительную долю которых составляет продукция фармацевтических компаний, в том числе Pfizer, Boston Scientific и Lilly, ведущих производство на территории Ирландии.

Американские компании платят налоги на прибыль именно в Ирландии, что вызвало негодование Трампа и его министра торговли Говарда Латника, отмечает The Guardian.

Как писал OBOZ.UA, Евросоюз ввел контрмеры в ответ на новые пошлины США на импорт стали и алюминия, охватывая товары на сумму 26 млрд евро. Внедрение мероприятий состоится в два этапа – первый стартует 1 апреля, а полная реализация запланирована на 13 апреля.

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