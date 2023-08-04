Время войны это и время опасных инсинуаций. Они есть всегда, но война, как известно, всё ускоряет, всё обостряет, всё усиливает.

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Появились комментарии политологов насчёт того, что, мол, именно Байден инспирировал появление в американо-европейском издании Politico материала о том, что будет с Украиной в случае убийства Зеленского, а украинский президент, дескать, ответил тем, что небезызвестный Злочевский, которого связывают с Бурисмой, готов, сотрудничая с нашим следствием, дать показания против сына Байдена.

Считая обе части данной двойной конспирологии бредом, я после подобных комментариев по-новому взглянул на публикацию в Politico.

Ибо есть тот, кому выгодна и та странная статья, и не менее странная навязываемая идея об "ответе" Зеленского Байдену в виде якобы возможного шантажа украинским президентом американского.

Разумеется, это Трамп.

Из чего, однако, не вытекает, что все ретрансляторы-политологи осознанно льют воду на его мельницу, являясь трампистами. Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате. Уже хотя бы потому, что искомый кот — рыжий.