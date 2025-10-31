'Кто поддерживает Украину, тот поддерживает войну': Орбан отличился новым скандальным заявлением

Премьер Венгрии Виктор Орбан снова раскритиковал помощь Украине, заявив, что поддержка Киева лишь "продлевает войну". Причем он заявил, что россияне уже якобы "готовы согласиться на мир " – все готовы, кроме европейцев и украинцев, которые "хотят войны".

Орбан также отметил, что из-за расходов на помощь правительства ЕС вынуждены повышать налоги, тогда как сам Брюссель "не имеет собственных средств". Такое заявление он сделал в своем еженедельном интервью государственному радио.

Что сказал Орбан

"Сегодня тот, кто поддерживает Украину – тот поддерживает войну! Также тот, кто сегодня помогает украинцам, тот хочет продолжения войны! А поскольку война требует все больше денег, правительствам приходится повышать налоги и сокращать собственные ресурсы. Между тем у Брюсселя нет собственных средств", – сказал Виктор Орбан.

Правда, он считает, что сегодня обстоятельства более благоприятны миру, чем в прошлом году.

"Ситуация была хуже год назад, потому что тогда американцы также были на стороне войны. Теперь там только европейцы и украинцы. Американцы на стороне мира, и россияне также дошли до точки, когда они готовы согласиться на мир, или прекращение огня при определенных условиях, которые сейчас считаются известными. А украинцы до сих пор ведут отечественную войну", – заявил венгерский премьер.

Конечно, он не объяснил "определенные условия" российских захватчиков, и почему украинцы хотят продолжать (по его словам) "отечественную войну". Избегая прямых слов, кто и почему начал эту войну, Орбан косвенно обвиняет в российской агрессии Европу.

Европейский "театр"

Более того, желание Европы защититься от возможного нападения российских оккупантов он выдает за содействие войне, сравнивая европейские усилия с театром.

"Если положить пистолет на стол – старое театральное правило – рано или поздно он должен выстрелить", – именно так Орбан охарактеризовал попытки Европы оружием защититься он нападения.

По его словам, неоднократные предупреждения военных экспертов, что Европа должна быть готова к войне в течение пяти лет "являются очень опасными предложениями, и те, кто их произносит, не думают, что они могут быть самосбывающимися пророчествами".

То есть опять же, если Россия решится на вторжение в страны ЕС, в этом будут виноваты сами же европейцы.

Что предшествовало

Напомним, что Виктор Орбан уже объявил о запуске сбора подписей против военных планов Европейского Союза. Он подал собственную трактовку этого замысла и отметил, что Европа приближается к войне, предоставляя оружие для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, также венгерское правительство намерено объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать антиукраинский альянс в Евросоюзе. Сейчас такой политический альянс пока далек от формирования, но то, что указанные страны хотят объединить усилия против Украины перед встречами лидеров Европейского Союза, утверждает политический директор премьер-министра Венгрии.

