Кто может заменить Байдена на выборах: в The Washington Post назвали десять возможных кандидатов
После выступления президента США Джо Байдена на дебатах Демократическая партия начала раздумывать над заменой кандидата на предстоящих выборах. Примечательно, что над идеей выдвинуть другого кандидата начали думать даже самые приближенные к Байдену демократы.
В то же время если Байден останется претендентом на второй президентский срок, это может только навредить ему, потому что группа союзников уже не будет воспринимать его всерьез. Об этом говорится в материале The Washington Post.
Для того чтобы выдвинуть другого кандидата, почти наверняка потребуется согласие самого Байдена. Перспектива выдвижения альтернативного кандидата партия рассматривала даже тогда, когда Байден еще не объявил о своей предвыборной кампании в прошлом году. При этом были выдвинуты имена в качестве альтернативных кандидатов или даже основных претендентов.
По мнению WP, у Демократической партии достаточно большой выбор кандидатов, которые могут заменить Байдена. Среди основных называются такие политики:
Камала Харрис – вице-президент;
Гретхен Уитмер – губернатор штата Мичиган;
Пит Баттиджиг – министр транспорта;
Джош Шапиро – губернатор Пенсильвании;
Джаред Полис – губернатор Колорадо;
Гэвин Ньюсом – губернатор Калифорнии;
Рафаэль Уорнок – сенатор от Джорджии;
Мишель Обама – бывшая первая леди;
Эми Клобушар – сенатор от Миннесоты;
Энди Бешир – губернатор Кентукки.
Американские СМИ отмечают, что главная проблема Харрис в том, что она так же непопулярна, как и Байден. В то же время Уитмер является "идеальным на бумаге" кандидатом, а Шапиро нравится больше чем 3 из 10 сторонников Дональда Трампа, но по информации WP, рассматривается в большей степени на выборы в 2028 году.
Бывшая первая леди Обама не проявляла заинтересованности в выборах, а также известно, что у нее напряженные отношения с администрацией Байдена.
Сенатор Клобушар была бы наиболее разумным кандидатом, если бы демократы искали кандидата с многими из тех же качеств, что и у Байдена, за исключением проблемы возраста. Она прагматична и, по-видимому, в целом согласна, также у нее сильный избирательный послужной список в ее штате. Однако она все еще имеет очень ограниченный национальный профиль, и ее президентская кампания 2020 года не набрала большого оборота.
Как сообщал OBOZ.UA, 27 июня в Атланте (США) состоялись дебаты Байденп и Трампа, на которых кандидаты обменялись обвинениями, высказались о состоянии экономики, затронули тему абортов, ситуации на границе, вывод войск из Афганистана и войны в Украине и Израиле.
Выступление Байдена с "преткновениями, повторяющимися репликами, кашлем, неверными высказываниями" вызвало опасения относительно его "физической подготовки и остроты зрения" и вызвало панику среди демократов, написали СМИ. В Демократической партии возобновилась дискуссия о том, должен ли 81-летний президент снова быть кандидатом.
Трамп в свою очередь прибег ко лжи на дебатах. Байден, комментируя свое выступление, отметил, что ему было "трудно дебатировать с лжецом". Впоследствии он признал свой провал, однако выразил уверенность, что все же сможет победить на выборах.
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