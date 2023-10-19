Кто из нардепов был в Раде и проигнорировал голосование по запрету религиозных организаций, связанных с РФ: полный список

Правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с государством-террористом Россией, проигнорировали 72 народных депутата (18%). Они находились в сессионном зале и голосовали за другие законы, однако при рассмотрении указанного документа сделали вид, что "отсутствуют".

Согласно поименному голосованию, больше всего таких было в депутатских группах "Відновлення України" (59%), "За майбутнє" (29%) и ПЗЖМ (27%). Не было таких нардепов только во фракциях "Європейська солідарність" и "Голос".

Свое "отсутствие" депутаты организовали, вытянув персональные карточки для голосования, чтобы не принимать решения и не нести за него ответственность. Еще часть отобразилась в системе как "не голосовал", поскольку просто не нажали ни одну кнопку.

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Напомним, что согласно регламенту нардепы должны голосовать "за", "против" или "удерживаться". Позиции "не голосовал" в Раде не предусмотрено.

Нардепы, которые "не голосовали"

Слуга народа:

Бужанский М.

Воронов В.

Диденко Ю.

Брагар Е.

Касай К.

Мурдий И.

Перебойнис М.

Кормышкина И.

Савченко О.

Тарасенко Т.Г.

Чернявский С.

Хоменко О.

ПЗЖМ:

Иоффе Ю.

Павленко Ю.

Нимченко В.

Восстановление Украины:

Яковенко Е.

Нардепы, которые отсутствовали

Слуга народа:

Беленюк Ж.

Бунин С.

Васильев И.

Войцеховский В.

Гетманцев Д.

Демченко С.

Забуранная Л.

Касай Г.

Володина Д.

Голушко М.

Гринчук О.

Зуб В.

Кальченко С.В.

Культенко А.

Куницкий О.

Литвиненко С.

Остапенко А.

Припутень Д.

Репина Э.

Руденко О.

Северин С.

Кузьминых С.

Мулык Р.

Нестеренко К.

Павлюк М.

Ткаченко О.

Халимон П.

Шпак Л.

Фролов П.

Шолл М.

Родина:

Дубиль В.

Восстановление Украины:

Гнатенко В.

Кисилев И.

Лукашев О.

Приходько Н.

Столар В.

Исаенко Д.

Мороз В.

Славицкий А.

Фельдман О.

ПЗЖМ:

Кальцев В.

Мамка Г.

Суркис Г.

Довіра:

Вацаек Г.

Горват Р.

Петевка В.

Киссе А.

Минько С.

За майбутнє:

Герега О.

Молоток И.

Скороход А.

Урбанский А.

Шаповалов Ю.

Внефракционные:

Иванисов Р.

Магера С.

Торохтий Б.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом чтении законопроект №8371 о запрете религиозных организаций в Украине отказались принять 15 народных депутатов: 11 парламентариев из депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", трое из "Восстановления Украины" и один внефракционный политик.

Отметим, что за этот проект закона будет еще одно голосование. Пока что он принят за основу с доработкой положений в соответствии с ч.1 ст.116 регламента ВР.

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