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Кто из нардепов был в Раде и проигнорировал голосование по запрету религиозных организаций, связанных с РФ: полный список

Марина Погорилко
Новости политики
3 минуты
10,7 т.
Кто из нардепов был в Раде и проигнорировал голосование по запрету религиозных организаций, связанных с РФ: полный список

Правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с государством-террористом Россией, проигнорировали 72 народных депутата (18%). Они находились в сессионном зале и голосовали за другие законы, однако при рассмотрении указанного документа сделали вид, что "отсутствуют".

Согласно поименному голосованию, больше всего таких было в депутатских группах "Відновлення України" (59%), "За майбутнє" (29%) и ПЗЖМ (27%). Не было таких нардепов только во фракциях "Європейська солідарність" и "Голос".

Свое "отсутствие" депутаты организовали, вытянув персональные карточки для голосования, чтобы не принимать решения и не нести за него ответственность. Еще часть отобразилась в системе как "не голосовал", поскольку просто не нажали ни одну кнопку.

Видео дня

Напомним, что согласно регламенту нардепы должны голосовать "за", "против" или "удерживаться". Позиции "не голосовал" в Раде не предусмотрено.

Нардепы, которые "не голосовали"

Слуга народа:

  • Бужанский М.
  • Воронов В.
  • Диденко Ю.
  • Брагар Е.
  • Касай К.
  • Мурдий И.
  • Перебойнис М.
  • Кормышкина И.
  • Савченко О.
  • Тарасенко Т.Г.
  • Чернявский С.
  • Хоменко О.

ПЗЖМ:

  • Иоффе Ю.
  • Павленко Ю.
  • Нимченко В.

Восстановление Украины:

  • Яковенко Е.

Нардепы, которые отсутствовали

Слуга народа:

  • Беленюк Ж.
  • Бунин С.
  • Васильев И.
  • Войцеховский В.
  • Гетманцев Д.
  • Демченко С.
  • Забуранная Л.
  • Касай Г.
  • Володина Д.
  • Голушко М.
  • Гринчук О.
  • Зуб В.
  • Кальченко С.В.
  • Культенко А.
  • Куницкий О.
  • Литвиненко С.
  • Остапенко А.
  • Припутень Д.
  • Репина Э.
  • Руденко О.
  • Северин С.
  • Кузьминых С.
  • Мулык Р.
  • Нестеренко К.
  • Павлюк М.
  • Ткаченко О.
  • Халимон П.
  • Шпак Л.
  • Фролов П.
  • Шолл М.

Родина:

  • Дубиль В.

Восстановление Украины:

  • Гнатенко В.
  • Кисилев И.
  • Лукашев О.
  • Приходько Н.
  • Столар В.
  • Исаенко Д.
  • Мороз В.
  • Славицкий А.
  • Фельдман О.

ПЗЖМ:

  • Кальцев В.
  • Мамка Г.
  • Суркис Г.

Довіра:

  • Вацаек Г.
  • Горват Р.
  • Петевка В.
  • Киссе А.
  • Минько С.

За майбутнє:

  • Герега О.
  • Молоток И.
  • Скороход А.
  • Урбанский А.
  • Шаповалов Ю.

Внефракционные:

  • Иванисов Р.
  • Магера С.
  • Торохтий Б.
Кто из нардепов был в Раде и проигнорировал голосование по запрету религиозных организаций, связанных с РФ: полный список
Кто из нардепов был в Раде и проигнорировал голосование по запрету религиозных организаций, связанных с РФ: полный список
Кто из нардепов был в Раде и проигнорировал голосование по запрету религиозных организаций, связанных с РФ: полный список
Кто из нардепов был в Раде и проигнорировал голосование по запрету религиозных организаций, связанных с РФ: полный список
Кто из нардепов был в Раде и проигнорировал голосование по запрету религиозных организаций, связанных с РФ: полный список
Кто из нардепов был в Раде и проигнорировал голосование по запрету религиозных организаций, связанных с РФ: полный список
Кто из нардепов был в Раде и проигнорировал голосование по запрету религиозных организаций, связанных с РФ: полный список
Кто из нардепов был в Раде и проигнорировал голосование по запрету религиозных организаций, связанных с РФ: полный список
Кто из нардепов был в Раде и проигнорировал голосование по запрету религиозных организаций, связанных с РФ: полный список
Кто из нардепов был в Раде и проигнорировал голосование по запрету религиозных организаций, связанных с РФ: полный список
Кто из нардепов был в Раде и проигнорировал голосование по запрету религиозных организаций, связанных с РФ: полный список
Кто из нардепов был в Раде и проигнорировал голосование по запрету религиозных организаций, связанных с РФ: полный список
Кто из нардепов был в Раде и проигнорировал голосование по запрету религиозных организаций, связанных с РФ: полный список

Как сообщал OBOZ.UA, в первом чтении законопроект №8371 о запрете религиозных организаций в Украине отказались принять 15 народных депутатов: 11 парламентариев из депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", трое из "Восстановления Украины" и один внефракционный политик.

Отметим, что за этот проект закона будет еще одно голосование. Пока что он принят за основу с доработкой положений в соответствии с ч.1 ст.116 регламента ВР.

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