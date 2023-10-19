Кто из нардепов был в Раде и проигнорировал голосование по запрету религиозных организаций, связанных с РФ: полный список
Правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с государством-террористом Россией, проигнорировали 72 народных депутата (18%). Они находились в сессионном зале и голосовали за другие законы, однако при рассмотрении указанного документа сделали вид, что "отсутствуют".
Согласно поименному голосованию, больше всего таких было в депутатских группах "Відновлення України" (59%), "За майбутнє" (29%) и ПЗЖМ (27%). Не было таких нардепов только во фракциях "Європейська солідарність" и "Голос".
Свое "отсутствие" депутаты организовали, вытянув персональные карточки для голосования, чтобы не принимать решения и не нести за него ответственность. Еще часть отобразилась в системе как "не голосовал", поскольку просто не нажали ни одну кнопку.
Напомним, что согласно регламенту нардепы должны голосовать "за", "против" или "удерживаться". Позиции "не голосовал" в Раде не предусмотрено.
Нардепы, которые "не голосовали"
Слуга народа:
- Бужанский М.
- Воронов В.
- Диденко Ю.
- Брагар Е.
- Касай К.
- Мурдий И.
- Перебойнис М.
- Кормышкина И.
- Савченко О.
- Тарасенко Т.Г.
- Чернявский С.
- Хоменко О.
ПЗЖМ:
- Иоффе Ю.
- Павленко Ю.
- Нимченко В.
Восстановление Украины:
- Яковенко Е.
Нардепы, которые отсутствовали
Слуга народа:
- Беленюк Ж.
- Бунин С.
- Васильев И.
- Войцеховский В.
- Гетманцев Д.
- Демченко С.
- Забуранная Л.
- Касай Г.
- Володина Д.
- Голушко М.
- Гринчук О.
- Зуб В.
- Кальченко С.В.
- Культенко А.
- Куницкий О.
- Литвиненко С.
- Остапенко А.
- Припутень Д.
- Репина Э.
- Руденко О.
- Северин С.
- Кузьминых С.
- Мулык Р.
- Нестеренко К.
- Павлюк М.
- Ткаченко О.
- Халимон П.
- Шпак Л.
- Фролов П.
- Шолл М.
Родина:
- Дубиль В.
Восстановление Украины:
- Гнатенко В.
- Кисилев И.
- Лукашев О.
- Приходько Н.
- Столар В.
- Исаенко Д.
- Мороз В.
- Славицкий А.
- Фельдман О.
ПЗЖМ:
- Кальцев В.
- Мамка Г.
- Суркис Г.
Довіра:
- Вацаек Г.
- Горват Р.
- Петевка В.
- Киссе А.
- Минько С.
За майбутнє:
- Герега О.
- Молоток И.
- Скороход А.
- Урбанский А.
- Шаповалов Ю.
Внефракционные:
- Иванисов Р.
- Магера С.
- Торохтий Б.
Как сообщал OBOZ.UA, в первом чтении законопроект №8371 о запрете религиозных организаций в Украине отказались принять 15 народных депутатов: 11 парламентариев из депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", трое из "Восстановления Украины" и один внефракционный политик.
Отметим, что за этот проект закона будет еще одно голосование. Пока что он принят за основу с доработкой положений в соответствии с ч.1 ст.116 регламента ВР.
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