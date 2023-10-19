Против было 15: кто из депутатов Рады не поддержал законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ

Законопроект № 8371 о запрете религиозных организаций в Украине, которые связаны с Россией, в первом чтении отказались принять 15 народных депутатов. Против выступили 11 парламентариев из депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", трое из "Восстановления Украины" и один внефракционный политик.

Список поименного голосования, которое состоялось утром в четверг, 19 октября, обнародован на сайте Верховной Рады. Подчеркнем: за указанный проект закона предстоит еще одно голосование. Пока что он принят за основу с доработкой положений в соответствии с ч.1 ст.116 регламента ВР.

"За" проголосовали 267 народных избранников. Не голосовали – 17. Воздержались двое, а 15 политиков выступили "против". Всего во время этого голосования в парламентском зале был зарегистрирован 301 нардеп.

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Среди 22 членов депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в Верховной Раде Украины "против" проголосовали:

1. Бойко Юрий Анатольевич;

2. Дунаев Сергей Владимирович;

3. Качный Александр Сталиноленович;

4. Ларин Сергей Николаевич;

5. Макаренко Михаил Васильевич;

6. Мамоян Суто Челоевич;

7. Скорик Николай Леонидович;

8. Черный Виктор Иванович;

9. Колтунович Александр Сергеевич;

10. Папиев Михаил Николаевич;

11. Пузанов Александр Геннадьевич.

Среди внефракционных членов парламента (таких в Раде 22) голос "против" отдал:

12. Шпенов Дмитрий Юрьевич.

Среди 17 народных депутатов из группы "Восстановление Украины" не поддержали проект закона:

13. Бурмич Анатолий Петрович;

14. Шевченко Евгений Владимирович;

15. Дмитрук Артем Геннадьевич.

Поименные списки:

Как писал OBOZ.UA:

– Месяц назад в парламенте не хватало голосов для принятия документа, который мог запретить в Украине деятельность религиозных организаций, связанных со страной-агрессором РФ.

– Новое голосование состоялось 19 октября. В этот раз члены Верховной Рады поддержали документ как основу для будущего закона.

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