Решение Синода Русской православной церкви – а фактически самого патриарха Кирилла – назначить новым главой Крымской митрополии митрополита Тихона (Шевкунова) поставило точку в еще одной "тихой" аннексии – аннексии одной из митрополий Украинской православной церкви Московского патриархата на оккупированной Россией территории Украины.

Поначалу, после 2014 года, патриарх Кирилл еще осторожничал. Он даже не пришел на заседание российского парламента, на котором было объявлено о присоединении Крыма. И территорию УПЦ МП изменять тоже не спешил, Крымская митрополия номинально оставалась частью УПЦ МП, хотя фактически, конечно же, управлялась не из Киева, а из Москвы, пишет Виталий Портников для krymr.com.

Однако после начала большой войны патриарх, очевидно, решил, что он ничем не хуже российского президента – и стал "откусывать" от УПЦ Московского патриархата одну митрополию за другой, не осознавая всю двусмысленность своих действий: от церкви, которая в Москве считается неотъемлемой частью РПЦ, отторгаются митрополии той же РПЦ!

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Тем не менее, уверен, это самая что ни на есть аннексия и есть! Бывший крымский митрополит Лазарь (Швец) был назначен на свою должность синодом УПЦ МП и был уроженцем Украины. А митрополит Тихон (Шевкунов) – уроженец России, которого, по сути, назначили церковным гауляйтером в другую страну.

Сам митрополит Тихон в обращении к прихожанам Псковско-Печерского монастыря – до Крыма он был псковским архиереем – уже сравнил свое назначение со ссылкой на Колыму. Но Тихон, думаю, лукавит. Все дело в том, что в отличие от многих других церковников Тихон – настоящий, думаю, "политический" митрополит, пожалуй, единственный, кто может в этом качестве составить конкуренцию самому патриарху Кириллу. Слухи о том, что Тихон является чуть ли не личным духовником президента РФ Владимира Путина, ходят давно, хотя никогда не подтверждались. Но президент РФ и митрополит хорошо знакомы, известны и связи Тихона в кругах российской политической и предпринимательской элиты.

Тихон – один из самых издаваемых авторов в России, автор фильмов и телевизионных программ. Исследователь РПЦ Сергей Чапнин считает, что после назначения псковским митрополитом именно Тихон, а не губернатор Михаил Ведерников стал главной фигурой в регионе и лоббистом его интересов в Москве. Тихон занимался реконструкцией Печор, способствовал открытию там филиала Русского музея, рекламе Псковщины и щедрым дотациям. В Печоры к Тихону приезжали депутаты, министры, пропагандисты и даже сам Путин.

Именно поэтому интересно, какую роль теперь Тихон будет играть в Крыму. Митрополит Лазарь был типичным постсоветским церковником, предпочитавшим не ссориться с властями и существовать в мире собственной институции. Тихон – совсем другой человек. Для него церковь – инструмент политического и общественного влияния. Новый крымский митрополит – первый, назначенный из Москвы за последние десятилетия. И его влияние в российской столице трудно сравнить с влиянием крымских чиновников – Аксенова, Константинова или Развожаева. Когда владыка Тихон познакомился с Владимиром Путиным, Сергей Аксенов был мелким "предпринимателем", как свидетельствуют расследователи, утверждают оппоненты и пишут СМИ, по кличке "Гоблин", Владимир Константинов был директором малоизвестной крымской строительной фирмы, а Михаил Развожаев – студентом в Красноярске. Так что вряд ли тут может быть конкуренция.

Известно, что Путин помогает установить контроль над крымским бизнесом своим близким соратникам. Не исключено, что теперь он решил передать реальный контроль над самим полуостровом своему то ли реальному, то ли мнимому духовнику. Аксенову и другим представителям крымской "элиты" придется либо побороться с Тихоном за влияние – с весьма опасными для себя последствиями – либо смириться с новым куратором в рясе и согласиться с ролью, которую играл при Тихоне псковский губернатор: ролью "мальчиков на побегушках" при амбициозном путинском митрополите.