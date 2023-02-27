Крым есть и всегда будет Украиной, – Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Крым всегда будет Украиной. Политик отметил, что его страна в очередной подтверждает свою приверженность украинцам и принципам, за которые они борются, а также продолжит использовать все имеющиеся в своем распоряжении инструменты для поддержки Украины столько, сколько потребуется.

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Соответствующее заявление Трюдо сделал 26 февраля по случаю Дня сопротивления Украины оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. Оно опубликовано на официальном сайте правительства Канады.

"Сегодня мы отмечаем День сопротивления Украины и подтверждаем нашу приверженность всегда поддерживать украинский народ в его борьбе за свободную и независимую Украину. Девять лет назад, 26 февраля 2014 года, около 10 000 украинцев храбро собрались у здания крымского парламента в Симферополе в знак протеста против попытки России незаконно аннексировать Крым у Украины. Это было крупнейшее собрание такого рода в истории Украины. Поскольку украинцы продолжают бороться за землю, которая принадлежит им по праву, сегодня мы вновь заявляем, что Крым есть и всегда будет Украиной", – заявил Трюдо.

Он подчеркнул, что спустя год после полномасштабного вторжения России в Украину, мир еще раз вспоминает о мужестве народа Украины, который продолжает приносить огромные жертвы на службе своей стране.

"Мы солидарны с пропавшими без вести и перемещенными лицами, а также с семьями погибших. Каждый день украинцы продолжают демонстрировать свое мужество и стойкость, защищая себя и свою страну от жестоких нападений России на людей, в том числе от ее неоднократных нарушений прав человека и нападений на критически важную инфраструктуру Украины", – добавил Тюдо.

Также премьер Канады отметил, что поддержка международного сообщества имеет решающее значение для успеха Украины. Он рассказал, что в прошлом году Канада выделила Украине помощь на сумму более 5 миллиардов долларов, в том числе более 1 миллиарда долларов в виде военной помощи.

"Мы ввели строгие санкции в отношении ключевых российских лиц и организаций и вместе с нашими союзниками поддерживаем украинские войска, проводя обучение в рамках операции UNIFIER. И мы предоставляем Украине восемь основных боевых танков Leopard 2 и безвозмездно передаем в дар Национальную перспективную зенитно-ракетную систему (NASAMS) – систему противовоздушной обороны, которая защищает от атак беспилотников, ракет и самолетов", – резюмировал Трюдо.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трюдо заявил, что его страна готова расширить летную программу, чтобы появилась возможность включить в нее украинских пилотов для обучения. Такой запрос сегодня есть у Киева, и Оттава постоянно ведет переговоры о том, как можно больше и лучше помочь Украине.

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