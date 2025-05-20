Кронпринц Норвегии прибыл с первым визитом в Украину: появились подробности. Фото

Кронпринц Норвегии Хокон впервые посетил Украину с официальным визитом. Вместе с министром энергетики Терье Асландом он прибыл в Киев во вторник утром ночным поездом из Польши.

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На вокзале делегацию встретили посол Норвегии Хелене Санд Андресен и заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко. Как отмечается в официальном заявлении Королевского дома, этот визит является "выражением решительной и постоянной поддержки украинского правительства и народа".

Сначала кронпринца посетил мемориал "Ангелы Победы" в селе Мощун - символ героизма украинцев в первые месяцы вторжения. Под звуки малого барабана он возложил венок в память о погибших.

"Впечатляюще стоять здесь, на поле боя. Мы очень впечатлены вашей стойкостью и способностью отстоять свои позиции", - сказал принц.

В феврале-марте 2022 года в боях за Мощун погибли по меньшей мере 118 человек. Это место расположено неподалеку Ирпеня и Бучи - городов, ставших известными на весь мир из-за преступлений армии РФ.

Хокон также посетил реабилитационную клинику, где встретился с украинскими защитниками, которые получили ранения на фронте. Среди них - Александр, который воевал под Донецком.

"Мы очень впечатлены вашим мужеством", - сказал ему кронпринц.

"Я записался защищать независимость Украины", - ответил раненый военный.

Ожидается, что во время визита делегация также обсудит совместные проекты, которые поддерживает Норвегия, в частности в рамках Программы Нансена. Напомним, в этом году Стортинг (норвежский парламент) увеличил ее финансирование с 50 до 85 миллиардов норвежских крон.

Также запланированы встречи с украинскими властями и норвежскими партнерами по сотрудничеству.

Стоит отметить, что это первый визит норвежского представителя королевской семьи в Украину с начала полномасштабного вторжения. Ранее, в октябре 2008 года, Киев посещала кронпринцесса Метте-Марит. Супруги кронпринцев встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским на аудиенции во время его визита в Осло в марте.

Напомним, Норвегия официально присоединилась к Коалиции дронов для Украины, которую возглавляют Латвия и Великобритания. Соответствующий документ подписал в Брюсселе (столица Бельгии) министр обороны страны Туре О. Сандвик.

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