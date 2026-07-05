Путин дозвонился до Трампа после Зеленского: о чем они говорили

Российский диктатор Владимир Путин в субботу, 4 июля, тоже провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Он поздравил лидера США с и весь американский народ с Днем независимости Соединенных Штатов, а также напомнил о "вкладе России в становление американской государственности".

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Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, его цитировали росмедиа. Он утверждает, что разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны и длился час и 25 минут.

Лидеры двух стран поговорили в частности о войне России против Украины. Путин обрисовал Трампу "реальную картину" на поля боя, рассказав ему, как российские бойцы "наступают по всей линии боевого соприкосновения".

Они также затронули "украинскую тематику", в том числе в контексте планов президента США принять участие в саммите НАТО. Диктатор снова заявил, что отдает предпочтение политико-дипломатического урегулированию войны в Украине, но с учетом "принципиальных российских подходов".

Отмечается, что спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия по урегулированию конфликта.

"Трамп в телефонном разговоре с Путиным отметил колоссальные перспективы сотрудничества между Россией и США, которые откроются по завершении конфликта на Украине", – писали росмедиа.

Не обошлось и без исторического экскурса – утверждается, что Путин и Трамп в телефонном разговоре "особо подчеркнули союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны".

Российский диктатор напомнил, что у президента США есть действующее приглашение посетить РФ. Кроме того, Путин и Трамп договорились вновь созвониться уже в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Глава нашего государства поздравил его с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки.

Он также обсудил с Трампом текущую ситуацию на фронте и в дипломатии. Зеленский подчеркнул: существует реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение. Лидеры договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре.

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