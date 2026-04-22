Кремль сделал ставку на милитаризацию российского общества: в ISW объяснили, на что рассчитывает Путин

Кремль продолжает кампанию милитаризации российского населения. Особенно активно эти усилия направляются накануне выборов в Государственную думу России, которые состоятся в сентябре этого года.

Об этом сообщает ISW. Оккупантов, которые вернулись с войны в Украине, назначают на руководящие должности, поскольку в Кремле считают, что именно они способны понимать потребности населения в целом и ориентироваться в потребностях российских войск на войне.

Что известно

Кремль продолжает свои усилия по милитаризации российских граждан, а после возвращения с войны против Украины их назначают на руководящие должности накануне выборов в Государственную Думу России в сентябре 2026 года.

Так, отмечается, что президент России Владимир Путин выступил с речью, где отметил, что российские участники войны в Украине возвращаются домой и становятся эффективными муниципальными чиновниками.

По его словам, они способны принимать решения, повышающие эффективность муниципальных органов власти, могут понимать потребности российских граждан и поддерживать потребности российских войск, оккупантов и их семей.

"Путин охарактеризовал российскую муниципальную власть как "лицо" российского правительства и отметил, что все граждане России должны работать над укреплением "суверенитета", безопасности и устойчивого независимого развития России", – отметили в ISW. И добавили, что все эти усилия по милитаризации населения связаны с подготовкой к выборам в Государственную думу, которые состоятся в сентябре 2026 года.

Также он отметил, что Кремль будет продолжать использовать правительственную программу, которая ставит оккупантов, вернувшихся с войны в Украине, на различные должности в федеральных, региональных и местных органах власти, а также поддерживать аналогичные региональные инициативы накануне выборов.

"Кремль прилагает согласованные усилия для назначения участников войны против Украины на местные, муниципальные, региональные и федеральные должности, пытаясь милитаризировать российское правительство и российское общество в целом", – говорится в материале.

Кремль, вероятно, активизирует свои усилия накануне выборов в Государственную Думу в сентябре 2026 года, чтобы укрепить свой контроль и сохранить поддержку российской войны в Украине, поскольку их общество все острее ощущает последствия войны, а рейтинги Путина падают.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Кремле сделали ставку на тайную мобилизацию: в ISW раскрыли, как работает механизм. Предыдущий механизм поощрительных методов снизился в эффективности в конце 2025 года, поэтому российские власти прибегают к принудительной тайной мобилизации, отбирая работников предприятий для подписания контракта.

Также мы писали о том, что в России возникли проблемы с вербовкой на войну против Украины. Командование РФ начало развертывание стратегических резервов на поле боя для компенсации потерь.

