'Бонусы' не спасли: в России возникли проблемы с вербовкой на войну против Украины – ISW

Страна-агрессор Россия продолжает испытывать проблемы с людскими ресурсами для продолжения войны против Украины. Вербовка в российскую армию продолжает сокращаться по мере роста числа жертв на поле боя.

Командование РФ начало развертывание стратегических резервов на поле боя для компенсации потерь. Об этом пишет Институт изучения войны.

Проблемы с личным составом армии РФ

Анализ данных о вербовке в российские войска, проведенный на основе открытых источников, показывает, что вербовка в российские войска не приносит ожидаемых результатов. Экономист Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге заявил, что российские войска вербовали от 800 до 1000 солдат в день в первом квартале 2026 года (с 1 января по 31 марта 2026 года) по сравнению с 1000–1200 в день в первом квартале 2025 года. Эти данные свидетельствуют о снижении темпа вербовки на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

Эксперт отметил, что региональное увеличение единовременных бонусов за подписание контракта не смогло предотвратить замедление набора новобранцев несмотря на то, что средний размер таких бонусов достиг рекордного уровня в 1,47 миллиона рублей (примерно 19,3 тыс. долларов) в марте 2026 года.

Клуге также оценил, на основе данных Министерства финансов России, что российские власти выплатили компенсации семьям около 25 тыс. погибших оккупантов в первом квартале 2026 года, по сравнению с примерно 20 тыс. погибшими в первом квартале 2025 года и почти 10 тыс. в первом квартале 2024 года.

Потери путинской армии растут

Аналитики ISW утверждают, что выводы эксперта согласуются с множеством других показателей, которые свидетельствуют о том, что Россия все чаще сталкивается с проблемами набора и нехватки личного состава. Министерство обороны России ежедневно набирало 940 солдат, что в общей сложности составило примерно 80 456 человек за первые три месяца 2026 года, что меньше, чем 1100–1150 солдат в день, которые необходимо набирать для достижения целевого показателя набора 409 тыс. солдат по контракту к 2026 году, и недостаточно для восполнения потерь.

В связи с такой ситуацией российские войска, вероятно, начали развертывание стратегических резервов на поле боя для компенсации потерь и успешных украинских контратак. В ISW также отметили, что по меньшей мере 12 субъектов РФ увеличили подписные бонусы на 50-80 процентов с середины февраля 2026 года. Также российские войска активизировали принудительную тайную мобилизацию предприятий и университетов.

Напомним, в России высшим учебным заведениям поставили задачу привлекать студентов к подписанию контрактов с Министерством обороны для участия в войне против Украины. После этого в учебных заведениях по всей стране усилили работу по привлечению молодежи квоенной службе.

Также OBOZ.UA сообщал, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей местные "власти" начали отменять бронирование студентов от мобилизации в ряды вооруженных сил страны-агрессора РФ. Захватчики массово игнорируют их право на отсрочку.

