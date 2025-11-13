Кремль стремится найти способы повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы привлечь его к диалогу на выгодных условиях. Зато Трамп ожидает конкретных выгод перед любыми контактами с Москвой.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный. Он отметил, что Москва упустила возможность продемонстрировать готовность к достижению договоренностей.

По словам дипломата, Кремль пытается повлиять на американского лидера, чтобы привлечь его к переговорам. Однако Трамп не готов действовать без личных выгод или четко определенных стимулов.

"Его (Дональда Трампа. – Ред.), как бизнесмена, заботит интерес Соединенных Штатов Америки. И это свидетельствует о том, что Кремль на каком-то этапе просто потерял нить. Какой это этап? Очевидно – постанкориджский период. Тогда ни Путин, ни кто-то другой из Москвы не продемонстрировали никакой договороспособности. Они провалили момент, а Трамп это почувствовал", – подчеркнул Бессмертный.

Несмотря на громкие заявления об успехах, в стране-агрессоре наблюдается страх из-за возможной конфискации российских активов. Бессмертный отметил, что в последнем интервью эмоционально глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал именно на вопрос золотовалютных резервов, называя это "грабежом" и "мошенничеством".

Ранее, в сентябре, именно Трамп начал обсуждение конфискации российских активов. Впоследствии соответствующий документ появился в комиссии Сената США. В то же время страны "Большой семерки" избегают официальных комментариев относительно реальных объемов замороженных российских средств.

Дипломат подчеркнул, что нервозность российского руководства связана еще и с действиями Украины. Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и энергетической инфраструктуре, по его словам, наносят Москве реальные экономические потери.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страна-агрессор Россия утверждает, что "по-прежнему готова к российско-американскому саммиту" в Будапеште. А встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Венгрии не состоялась якобы потому, что американскому лидеру "предоставляли подковерные доклады", из-за чего он и отказался встречаться.

