Москва будет провоцировать социальный хаос в Западной Европе посредством мигрантов с Ближнего Востока. Россия использует военно-политическое обострение на Ближнем Востоке для социально-политической дестабилизации Европы. В частности, могут быть использованы мигранты-мусульмане, а также беженцы из сектора Газа для провоцирования беспорядков и стихийного насилия на улицах европейских городов. Когда 07 октября т.г. ХАМАС совершил серию кровавых нападений на Израиль, израильская армия в ответ начала масштабные обстрелы Сектора Газы. Число жертв у каждой из сторон конфликта, вероятно, уже составляет тысячи. При этом ХАМАС продолжает террористические обстрелы Израиля и призывает палестинцев Западного берега реки Иордан совершать аналогичные действия. Один из лидеров ХАМАС Халед Машаль обратился к мусульманам всего мира с призывом начать массовые еврейские погромы 13 октября.

В свою очередь корпус стражей исламской революции, одного из наиболее боеспособных подразделений иранских вооруженных сил, выразил готовность воевать вместе с Хезболлой против Израиля. ХАМАС и Хезболла объединяет то, что они получают помощь от Ирана и РФ. Только ХАМАС больше от России, а Хезболла полностью из Ирана.

Москва сейчас имеет прямую выгоду от дестабилизации крупного и стратегического региона Ближнего Востока и хочет её конвертировать в создание большого количества вызовов и угроз для всего мира. Владимир Путин заинтересован в дестабилизации, прежде всего Европы. В Германии, Франции, Бельгии, Дании, Нидерландах проживают миллионы мусульман, в основном – беженцев с Ближнего Востока. Кремль делает на них ставку для активизации их борьбы за поддержку ХАМАС внутри западных обществ. Выходцы из Ближнего Востока становятся потенциальными мишенями Москвы для их использования в качестве источников гибридной угрозы для европейцев в контексте социально-политической дестабилизации стран, где они сейчас проживают или работают. Российские медиаресурсы прямо пишут о том, что в Европе в ближайшие дни состоятся массовые протесты мусульман. Причём через социальные сети последовали прямые призывы к открытым выступлениям недовольства политикой Израиля. За всем этим стоят российские спецслужбы. Планируется создать волну стихийного насилия на улицах европейских городов, а в худшем случае воспроизвести сценарий, который проходил в Израиле в первые часы после вторжения палестинских боевиков. К сожалению, у российских спецслужб есть значительный опыт создания уличных беспорядков, которые начинаются после массовых протестов. Кремль и Владимир Путин заинтересованы в ослаблении Запада, ради чего Россия масштабирует военные и гибридные угрозы.

Видео дня

Москва будет продолжать поддерживать ХАМАС, Хезболлу и всех террористов, кто будет воевать против Израиля, чтобы спровоцировать новую масштабную войну на Ближнем Востоке. Поэтому Запад должен срочно пересмотреть своё отношение к России и её союзникам и переосмыслить создаваемые ими угрозы. Вызовы, создаваемые Российской Федерацией как государством-террористом, должны преодолеваться совместными усилиями цивилизованного мира. Западный мир и Украина должны выступить единым фронтом для защиты своих стран от насилия, беспорядков и террористического произвола. Это ведь также вопрос сохранения своего государственного суверенитета и территориальной целостности.

США готовят новый пакет военной помощи Украине. Несмотря на кризис в Конгрессе, Вашингтон прорабатывает пути предоставления военной помощи Киеву. Победа пророссийских сил на парламентских выборах в Словакии не повлияет на дальнейшую помощь Украине со стороны ЕС. В целях снижения поддержки западными партнёрами Украины, Россия пытается дискредитировать официальный Киев. Для этого распространяет дезинформацию о якобы всеобъемлющей коррупции в Украине или о якобы передаче Украиной боевикам ХАМАС западного оружия. Москва рассчитывает, что обострение ситуации на Ближнем Востоке отвлечёт внимание и ресурсы Запада от помощи Украине.

Киев солидаризируется с народом Израиля, сочувствует пострадавшим и решительно осуждает терроризм ХАМАС в Израиле. Ужасные акты насилия, которые совершили террористы ХАМАС в Израиле, – с точностью повторяют поведение российских захватчиков в начале полномасштабного вторжения в Украину – в Буче, Ирпене и других городах. Масштаб операции ХАМАСа свидетельствует о её планировании и значительных организационных усилиях, её реализация без привлечения мощных внешних сил маловероятна. Вашингтон проверил и пришел к выводу, что Иран не руководил и не направлял действия ХАМАС. Однако соответствующий опыт и интерес в глобальной дестабилизации имеет РФ. Российская пропаганда нескрываемо злорадствует трагедией народа Израиля. Москва пытается "привязать" Украину к террористам, распространяя фейки о якобы использовании украинского оружия во время нападения на Израиль. Палестинские боевики широко используют экспортные варианты оружия российского производства — это четко зафиксировано на видеокадрах с мест нападения на Израиль и подтверждается сообщениями самих российских пропагандистов. Союзник России Иран вербально поддержал террористов ХАМАС. Ось зла Москва-Тегеран – прямая угроза всему миру. Украина призывает Израиль к более тесной координации усилий с целью противодействия угрозе России. От этой угрозы сегодня уже не способны уберечь ни нейтралитет, ни дистанцирование израильских властей.