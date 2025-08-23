Кремль дал "сигналы" о встрече Путина и Зеленского: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями

Кремль продолжает подавать сигналы о нежелании российского диктатора Владимира Путина проводить немедленную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причем там уклоняются от ответственности за ее отсутствие, пытаясь отрицать легитимность демократически избранного правительства в Киеве.

Видео дня

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По мнению аналитиков, в Москве просто бояться, что двусторонняя встреча подорвет внутриполитические обоснования международного военного преступника в пользу начатой им войны.

Заявления приспешников Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому СМИ заявил, что в настоящее время встречи Путина с Зеленским не планируются. Он говорил, мол, диктатор встретится с украинским лидером, "когда будет готова повестка дня саммита", но отметил, якобы та "вообще не готова". Также россиянин обвинил Зеленского "в непринятии выдвинутых Россией предварительных условий для переговоров", а именно "обсуждения территориальных вопросов". Хотя президент Украины 18 августа заявил о своей готовности безоговорочно встретиться с Путиным и напрямую обсудить такие вопросы.

Аналитики напомнили, что таким же образом диктатор отклонил приглашение украинского лидера, сделанное в мае 2025 года, провести прямые переговоры в Стамбуле.

"За последние несколько дней Кремль неоднократно использовал Лаврова, чтобы разъяснить свою позицию о том, что встречи Путина и Зеленского в сроки, желаемые президентом США Дональдом Трампом, не будет. Его интервью американскому СМИ, вероятно, направлено на то, чтобы напрямую разъяснить эту позицию западной аудитории", – предположил ISW.

По мнению экспертов, Кремль обеспокоен тем, что двусторонняя встреча Путина и Зеленского может подорвать внутриполитические обоснования диктатора в пользу войны России против Украины. Российское оппозиционное издание Verstka, ссылаясь на собеседников в Кремле, сообщило, что там считают такую встречу в ближайшем будущем маловероятной. Так, политтехнолог, работающий в российской администрации, заявил, что Путин и его советники просто опасаются репутационных последствий в результате встречи с Зеленским. А источник, работающий с внутриполитическими проектами Кремля, указал, что заявление помощника диктатора Юрия Ушакова от 18 августа о "повышении уровня" переговорных делегаций "скорее похоже на вежливый отказ" от предложенной встречи.

"Кремль не взял на себя обязательство провести встречу Путина и Зеленского после телефонного разговора Трампа и Путина 18 августа, и кремлевские чиновники во главе с Лавровым продолжают открыто отвергать такую ​​встречу в ближайшем будущем. Кремлю приходится с трудом находить баланс между умиротворением внутренней аудитории, которая была вынуждена принять только полную победу России в Украине, и предотвращением дальнейших санкций США, которые могут повлиять на способность России продолжать военные действия", – оценил ISW.

Что предшествовало

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, якобы Путин готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, "только если все вопросы будут хорошо проработаны". Он также обвинил Киев и ЕС в "подрыве" мирных усилий США.

Вслед за этим Лавров сказал обратное: двусторонняя встреча не запланирована, но Путин будет готов к ней, "когда будет повестка дня для саммита".

Президент США Дональд Трамп, который инициировал двустороннюю встречу, заявил, что он примет решение о возможных санкциях против России через две недели. За это время Киев и Москва должны провести встречу, а если она не состоится, для американского лидера будет "важно, какая из сторон в этом виновата". В то же время он допустил, что переговоры Зеленского и Путина могут не дать никакого результата. Поэтому, по мнению республиканца, следующие две недели покажут, как все сложится и как он будет реагировать – в частности, введет или нет дополнительные санкции в отношении РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне продолжения войны против Украины страна-агрессор Россия активно теряет миллиарды – ее нефтяные доходы падают на глазах. За семь месяцев 2025 года нефтегазовые доходы российского бюджета снизились почти на пятую часть и составляют $69,2 млрд, предприятия в ведущих нефтяных регионах фиксируют значительные убытки и низкие показатели от продаж.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!