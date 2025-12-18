"Я считаю, что это несправедливо": Зеленский рассказал, кто стремится установить контроль над Запорожской АЭС

США предлагают, чтобы Запорожская АЭС (атомная электростанция) после войны работала под совместным управлением трех сторон, однако Украина считает такой подход несправедливым. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ЗАЭС является украинской станцией, а вокруг ее безопасности, восстановления и персонала пока больше вопросов, чем ответов.

Об этом президент ответил на вопросы журналистов. По словам президента, вопрос Запорожской АЭС действительно поднимался во время переговоров, однако никаких договоренностей пока достичь не удалось.

Зеленский отметил, что это один из нескольких ключевых и одновременно чрезвычайно чувствительных вопросов, которые стоят на повестке дня наряду с темами Донбасса и репараций. "Вопросы эти поднимались. Среди сенситивных вопросов есть вопрос Донбасса, есть вопрос денег, репараций. И третий вопрос – это Запорожская атомная станция", – объяснил глава государства.

Президент Украины четко подчеркнул, что Запорожская АЭС является украинской собственностью, независимо от того, что сейчас она оккупирована российскими войсками. По его словам, Россия пытается навязать собственное видение, игнорируя нормы международного права.

"Это наша станция. Русские безусловно считают, что это их станция, потому что они ее оккупировали. Они не признают ни правила, ни право", – заявил Зеленский.