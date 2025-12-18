Региональный чиновник из Днепра шокировал своим состоянием: персональный водитель, огромная квартира в центре Киева и подарок "знакомой" за $100 тысяч

Заместитель начальника Приднепровской Госэкоинспекции Дмитрий Шибко по своему состоянию мог бы составить конкуренцию даже долларовым миллионерам. Региональный чиновник с относительно небольшой официальной зарплатой, вероятно, имеет личного водителя, на которого оформлено несколько квартир в элитном ЖК в Днепре.

Видео дня

Чиновник живет в элитном загородном комплексе, где аренда дома стоит вдвое больше его официальной зарплаты. Родственники чиновника официально владеют недвижимостью стоимостью миллионы долларов. На сына оформили элитный автомобиль, на дочь – квартиру в центре Киева площадью 246 кв.м, на 85-летнего тестя и связанную компанию – нежилую недвижимость на десятки миллионов гривен.

А несколько месяцев назад, по информации, которую OBOZ.UA получил от правоохранителей, Дмитрий Шибко, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения разбил автомобиль своей знакомой косметолога. И чтобы компенсировать нанесенный ущерб, купил ей новый автомобиль стоимостью более 100 тыс. долларов.

Подробнее о невероятном состоянии местного чиновника, читайте в материале OBOZ.UA.

Самое главное:

Государственная экологическая инспекция – орган, который может штрафовать предприятия, например, за неправильную утилизацию мусора, или за загрязнение экологии. Из-за огромных штрафов есть высокий коррупциогенный риск;

или за загрязнение экологии. Из-за огромных штрафов есть высокий коррупциогенный риск; Недавно в Днепре у работницы Приднепровской Госэкоинспекции во время обыска нашли в эквиваленте более миллиона долларов;

начальник этой чиновницы – Дмитрий Шибко. OBOZ.UA нашел его, вероятно, персонального водителя, на которого оформлены элитные квартиры;

на которого оформлены элитные квартиры; на детей Шибко оформлены машины и огромная квартира в центре Киева;

тесть чиновника в свои 85 лет владеет нежилой недвижимостью на десятки миллионов гривен;

правоохранители обнаружили, что Дмитрий Шибко купил своей знакомой автомобиль, стоимость которого более 100 тыс. долларов;

Шибко уже задерживали на взятке в 2019-м, однако тогда его дело закрыли и он продолжил работать на государство и "беречь экологию" региона.

Водитель местного чиновника владеет недвижимостью на сотни тысяч долларов

Владислав Бордун (смотрите фото ниже) – официально владелец нескольких компаний в Днепре, владеет двумя квартирами общей площадью более 140 квадратов и паркоместом в одном из самых дорогих местных ЖК "Панорама" (стоимость такого жилья сейчас – около $250 тыс.).

По документам Бордун – достаточно успешный бизнесмен, который в разное время владел тремя компаниями. А на самом деле – водитель местного чиновника.

В сервисе, который показывает как номера Бордуна подписывают другие пользователи, можно увидеть теги "Владик водитель Дмитрия Витал.", "Влад водитель шефа", "Володя по экологам", "Влад Водитель Шибко". Как удалось выяснить OBOZ.UA, Владислав Бордун работает личным-водителем охранником заместителя начальника Государственной экологической инспекции Приднепровского округа Дмитрия Витальевича Шибко.

Недавно у подчиненной Шибко во время обыска нашли 800 тыс. долларов и 210 тыс. евро. В Государственной экоинспекции, по версии правоохранителей, работала схема: чиновники сами себе писали жалобы на предприятия, которые должны утилизировать отходы, потом устраивали тщательные проверки. По результатам предлагали либо подписать договор со связанной компанией, либо платить штраф.

Доказать, что эта схема действительно работала, правоохранителям еще предстоит в суде. Однако, анализируя состояние чиновников и его семьи , крайне трудно найти объяснение такому уровню жизни.

Официально Шибко до налогообложения зарабатывает менее 43 тыс. грн в месяц, но это только официально. На самом деле только на аренду дома в "Ривер-Клаб" чиновник тратит вдвое больше, чем официально зарабатывает. Дом, в котором живет чиновник, принадлежит жительнице Киева Юлии Миловановой.

Как стало известно OBOZ.UA, Государственное бюро расследований (ГБР) в ходе "негласного следственного действия" (проще говоря – прослушки) узнало, что Бордун рассказывал своему знакомому, что на самом деле квартиры в ЖК "Панорама" оформил на него шеф – Дмитрий Шибко. Эта информация содержится в материалах дела №757/55802/25-к, которое сейчас расследуют правоохранители.

Вероятно, чиновник оформил на своего водителя не только элитную недвижимость. Бордун – владелец ООО "Листопад-9" (находится в состоянии прекращения), а также бывший владелец ООО "Серпень-9". Названия обеих компаний соответствуют месяцу, в котором они были зарегистрированы. При том ООО "Август-9" ранее принадлежала Юлии Юрьевне Шибко – жене чиновника. А сейчас компанию оформили на 85-летнего тестя Шибко – Юрия Денисова.

Шибко, родственники и компенсация за разбитую машину

Дочери чиновника Марии – 25 лет. В 2022-м, когда девушке было всего 22 года, на нее оформили на основании договора дарения четырехкомнатную квартиру площадью более 246 кв.м в центре Киева (на ул. Богдана Хмельницкого). Стоимость такой квартиры по состоянию на сейчас – около 600 тыс. долларов.

На сына чиновника Романа оформлена квартира площадью 54,4 кв.м на ул. Киквидзе в столице. Сейчас Роману Дмитриевичу 32 года. А в 2016-м, когда сыну чиновника было всего 24 года, на него оформили новенький автомобиль BMW 750Li, который на тот момент стоил около 100 тыс. долларов. Изначально автомобиль был оформлен на охранника Государственной экологической инспекции Приднепровского округа. При том, как отмечают в ГБР, автомобилем пользуется Шибко старший.

Роман Шибко – адвокат. OBOZ.UA написал ему и поинтересовался, действительно ли оформленным на него автомобилем пользовался отец. Однако на момент публикации ответ мы не получили.

Дмитрий Шибко тратил средства не только на свою семью. В марте 2025-го он разбил автомобиль Mercedes-Benz GLC 200. В постановлении полиции говорится о том, что чиновник "не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части". Полицейский в постановлении отметил, что от Шибко был запах алкоголя, проходить алкотест он отказался.

Автомобиль, которым управлял представитель Госэкоинспекции, принадлежит днепровскому косметологу Марине Лазаревой. "В марте 2025 года Дмитрий Шибок, управляя транспортным средством своей знакомой Марины Лазаревой в г. Днепре не справился с управлением и повредил его. В связи с этим приобрел Марине Лазаревой авто Mercedes-Benz стоимостью 4 560 000 грн с последующей установкой на него дополнительных опций на сумму 74 тыс. грн", – говорится в материалах дела 757/55802/25-к.

На автомобиль, который по версии следствия в качестве компенсации получила женщина, чиновник потратил более 110 тыс. долларов. Хотя столько он официально не заработал за десятилетие. OBOZ.UA обратился за комментарием к Лазаревой, однако на момент публикации ответ от нее не получил.

Однако не меньше повезло и 85-летнему тестю чиновника:

в 2021-м на отца жены зарегистрировали часть помещения общей площадью 334,5 кв. м (ориентировочная стоимость 4 млн грн).

на ООО "Август-9", которым владеет тесть, зарегистрировали здание площадью 962.5 кв.м, ориентировочная стоимость около 20 млн грн.

И это только та часть недвижимости, которую удалось обнаружить. Сколько на самом деле состояния в окружении и семьи заместителя начальника Государственной экологической инспекции Приднепровского округа – загадка.

Дмитрия Шибко уже арестовывали якобы за взятку в 2019-м (об этом сообщали местные СМИ). Тогда чиновник занимал должность председателя областной Госэкоинспекции. Однако дело ничем не закончилось, а Шибко сохранил свою должность. Вполне вероятно, что без публичной огласки очередной скандал также ни к чему не приведет, а уголовное дело закроется, например, из-за нарушения сроков досудебного расследования.

Если вам известно больше, пишите нам на почту [email protected].