"Посмотрим, что будет": Трамп предположил, что встреча Путина и Зеленского может не дать ожидаемого результата. Видео
Президент США Дональд Трамп допустил, что переговоры Украины и России могут не дать никакого результата. Он считает, что следующие две недели покажут, как все сложится и как он будет реагировать – в частности, введет или нет дополнительные санкции в отношении РФ.
Ситуацию в Украине республиканец прокомментировал 22 августа на брифинге в Белом доме. Он вышел к прессе в кепке с надписью "Трамп был прав насчет всего!"
Неопределенность относительно судьбы переговоров
По словам президента Соединенных Штатов, сейчас он "не является счастливым – вообще". "Посмотрим, что будет. Думаю, что в течение двух следующих недель мы узнаем, как все пойдет. И мне лучше бы быть очень счастливым", – прокомментировал он дипломатические усилия урегулирования российско-украинской войны.
Трамп указал на важность потенциальной встречи украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
"Для танго нужны двое. Я хотел бы встретиться с ними обоими, но многие думают, что ничего из этой встречи не получится... Возможно, это правда, возможно, нет. Там много гнева, много ненависти. Чрезвычайное количество ненависти", – заявил глава Белого дома.
Избегание конкретики относительно возможных санкций
Фактически, Трамп ничего не сказал о том, будет ли он давить на агрессора: санкции или будут, или не будут.
"Через несколько недель увидим, в каком направлении я пойду. Я пойму, каким путем мне пойти. Я пойму отношение России и, правду говоря, отношение Украины, потому что нужны двое", – прокомментировал он.
Когда журналисты уточнили, какими могут быть эти пути, президент США сказал, что речь идет об "очень важном решении".
"Например, будут ли массивные санкции или пошлины, или то и другое. Или же мы ничего не делаем и говорим: это ваша война", – допустил республиканец, после чего снова заявил, что при его каденции войны "не было бы", и что "эта война произошла из-за глупых людей".
Журналисты снова попытались уточнить: "То есть вы говорите, что можете не сделать ничего, если Путин не сядет за стол переговоров?"
"Я посмотрю, чья это будет вина. Я пойму это, точно знаю, что делаю. Посмотрим, встретятся ли они. И если нет, то почему этого не произойдет, потому что я сказал им, что надо встретиться", – ответил он.
Обстрел завода Flex в Мукачево 21 августа
Комментируя российский удар по американскому предприятию в Закарпатской области, Трамп утверждал, что говорил об этом с Путиным.
"Я сказал ему, что мне это не нравится. И мне не нравится ничего, что связано с этой войной", – заявил американский президент.
Как писал OBOZ.UA:
– Армия России нанесла ракетный удар по Мукачево в ночь на 21 августа. Прилеты были по гражданскому предприятию, где изготавливают бытовые электронные приборы.
– По состоянию на утро пятницы, 22 августа, количество пострадавших вследствие этого удара возросло до 21 человека.
