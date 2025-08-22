'Посмотрим, что будет': Трамп предположил, что встреча Путина и Зеленского может не дать ожидаемого результата. Видео

Президент США Дональд Трамп допустил, что переговоры Украины и России могут не дать никакого результата. Он считает, что следующие две недели покажут, как все сложится и как он будет реагировать – в частности, введет или нет дополнительные санкции в отношении РФ.

Ситуацию в Украине республиканец прокомментировал 22 августа на брифинге в Белом доме. Он вышел к прессе в кепке с надписью "Трамп был прав насчет всего!"

Неопределенность относительно судьбы переговоров

По словам президента Соединенных Штатов, сейчас он "не является счастливым – вообще". "Посмотрим, что будет. Думаю, что в течение двух следующих недель мы узнаем, как все пойдет. И мне лучше бы быть очень счастливым", – прокомментировал он дипломатические усилия урегулирования российско-украинской войны.

Трамп указал на важность потенциальной встречи украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

"Для танго нужны двое. Я хотел бы встретиться с ними обоими, но многие думают, что ничего из этой встречи не получится... Возможно, это правда, возможно, нет. Там много гнева, много ненависти. Чрезвычайное количество ненависти", – заявил глава Белого дома.

Избегание конкретики относительно возможных санкций

Фактически, Трамп ничего не сказал о том, будет ли он давить на агрессора: санкции или будут, или не будут.

"Через несколько недель увидим, в каком направлении я пойду. Я пойму, каким путем мне пойти. Я пойму отношение России и, правду говоря, отношение Украины, потому что нужны двое", – прокомментировал он.

Когда журналисты уточнили, какими могут быть эти пути, президент США сказал, что речь идет об "очень важном решении".

"Например, будут ли массивные санкции или пошлины, или то и другое. Или же мы ничего не делаем и говорим: это ваша война", – допустил республиканец, после чего снова заявил, что при его каденции войны "не было бы", и что "эта война произошла из-за глупых людей".

Журналисты снова попытались уточнить: "То есть вы говорите, что можете не сделать ничего, если Путин не сядет за стол переговоров?"

"Я посмотрю, чья это будет вина. Я пойму это, точно знаю, что делаю. Посмотрим, встретятся ли они. И если нет, то почему этого не произойдет, потому что я сказал им, что надо встретиться", – ответил он.

Обстрел завода Flex в Мукачево 21 августа

Комментируя российский удар по американскому предприятию в Закарпатской области, Трамп утверждал, что говорил об этом с Путиным.

"Я сказал ему, что мне это не нравится. И мне не нравится ничего, что связано с этой войной", – заявил американский президент.

– Армия России нанесла ракетный удар по Мукачево в ночь на 21 августа. Прилеты были по гражданскому предприятию, где изготавливают бытовые электронные приборы.

– По состоянию на утро пятницы, 22 августа, количество пострадавших вследствие этого удара возросло до 21 человека.

