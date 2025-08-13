Кремль активно теряет миллиарды: нефтяные доходы РФ падают на глазах

За семь месяцев 2025 нефтегазовые доходы российского бюджета снизились почти на пятую часть, составив $69,2 млрд, а июльские поступления упали более чем на четверть. Падение касается и ключевых компаний отрасли, ведь чистая прибыль "Газпромнефти" сократилась почти вдвое – до $2,9 млрд, а предприятия в ведущих нефтяных регионах фиксируют значительные убытки и низкие показатели от продаж.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ). Доходы упали на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $69,2 млрд.

Июльские поступления сократились еще резче – на 27%, до $9,9 млрд. Наибольшее снижение наблюдается в налогах на добычу полезных ископаемых, которые упали сразу на 34,3%. Такие цифры свидетельствуют о серьезных финансовых проблемах одного из ключевых секторов российской экономики.

Проблемы не обходят стороной и компании-гиганты нефтеотрасли. В частности, ПАО "Газпромнефть" за первое полугодие 2025 года зафиксировала падение чистой прибыли в 1,8 раза – до $2,9 млрд. Прибыль от продаж снизилась кардинально: с $2,97 млрд в первой половине 2022 года до $234 млн в 2025-м. Похожие тенденции прослеживаются и в Ханты-Мансийском автономном округе, одном из главных центров добычи нефти. Там суммарные убытки компаний за январь-май достигли $8,8 млрд, тогда как прибыль от продаж составила всего $2,49 млрд.

Специалисты объясняют такое падение одновременным влиянием нескольких факторов. Мировые цены на нефть снизились, налоговое давление усилилось, а международные санкции ограничивают возможности для экспорта и финансирования. Все эти обстоятельства создают серьезные риски для финансовой стабильности сектора и заставляют Кремль искать новые стратегии адаптации к глобальным экономическим вызовам. Для российской власти эти потери означают необходимость пересмотра бюджетных планов и искать дополнительные источники доходов для компенсации падения нефтегазового потока.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за январь-июль 2025 года "Газпром" экспортировал в Европу только 9,93 млрд кубометров газа, что является самым низким показателем с начала 1970-х годов. После потери транзита через Украину объемы поставок упали почти вдвое, и до конца года могут не превысить 17 млрд кубов.

