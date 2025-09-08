Нельзя говорить о "демократии вообще". Демократия - явление большое и разное.

Это как интернет: да, необозримо огромный информационный небоскрёб с полезными всесторонними материалами для человечества, праздник души интеллектуалов, неисчерпаемый источник всего и сразу; однако же для кого-то (и таких ну никак не меньше!!!) он лишь грязная помойка под забором.

То есть всё зависит от пользователей. Пользователи же - дурные, и не только в интернете. Демократии сейчас устарели и одичали настолько, что даже не делают каких-то попыток приспособиться к изменчивым внешним условиям и менять не власть в "цивилизованных" странах, а наоборот - устаревшую и дикую обязательность слишком частых изменений курса на 180 градусов.

После парада с совместным участием Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына, где они откровенно глумились над Западом, который банально переживут (соответствующее видео увидел весь мир, и лишь убедившись в этом китайцы его "запретили"),"Цивилизация" больше не может делать вид, что всё - как было.

Начальство каждого демократического государства висит на волоске и всегда недолговечно: в Великобритании, к примеру, только за время полномасштабной войны в Украине сейчас уже ЧЕТВЁРТЫЙ премьер, причём из партии, прямо конкурирующей с партией предшественников; в Америке же даже единственной за это время перезагрузки власти хватило, чтобы кардинально изменить едва ли не всю политику на противоположную.

Именно поэтому демократии обречены постоянно проигрывать в сложные времена несопоставимо более стабильным авторитарно-тоталитарным режимам, ведь просто не успевают в течение быстротекущего короткого срока, имеющегося у каждого конкретного правительства, сколько-нибудь эффективно им противостоять, ибо никакая долгосрочная стратегия для них, демократий, невозможна! Вот их всерьёз уже и не воспринимают.

Ну а выход виду только в том, чтобы определённые положения - и, как показывает практический неудачный опыт, не только "базовые"! - были демократически заложены в конституцию каждой страны, внести изменения в которую должно быть достаточно сложно.

То есть, поскольку хвалёная система сдержек и противовесов не работает и необходимой стабильности курса страны не гарантирует, а потому курс этот колеблется с недопустимой амплитудой и нежелательной регулярностью, необходимы политические стабилизаторы более надёжные и мощные.

Отчего, например, со сменой премьера или президента (кто там где главнее), если "ротация" происходит только власти, а не строя в стране, должны обязательно меняться заодно и руководители органов безопасности, прокуратуры, министры внутренних дел, юстиции, обороны да и хоть бы иностранных дел?

Так что демократия - пусть остаётся и в "немного скорректированном" виде обеспечивает конституционно гарантированную устойчивость, должную быть адекватной глобальным тектоническим переменам, которые (или кто-то этого не заметил?) уже свершились в мире и которых почему-то "Цивилизация" очень долго пока что не замечает.

[В завершение же - интересное лирическо-статистическое отступление, касающееся, впрочем, весьма близкой темы.

Кремлёвских руководителей Запад бодро называл геронтократами. ОК, сравним:

Ленин умер в полных 53, Сталин - в 73, Маленкова освободили в полных 53, Хрущёва - в 70 ("по собственному желанию в связи с преклонным возрастом"), Брежнев умер в полных 75, Андропов - в 69, Черненко - в 73, Горбачёв подал в отставку в полных 60, Ельцин - в 68, Путину сейчас 72;

при этом:

Рейган окончательно оставил пост президента США в полных 77, Байден - в 82, Трамп - если не уйдёт куда-нибудь раньше - должен пробыть на посту тоже до 82, причём с хвостиком больше байденовского, если не станет президентом ещё и в третий раз.

Таким образом, ни один глава СССР или России не дотянул ни до кого из трёх американских рекордсменов по возрасту при власти, на двух из которых приходятся уже сейчас последние более чем "восемь с половиной" лет, а всего эти трое избирались 5 раз.

Да, медицинские возможности - понятно, несравнимы. А как насчёт мозгов?