Financial Times со ссылкой на экс-премьера Молдовы сообщила о поставках из Украины в эту страну оружейной контрабанды.

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Если такие поставки в самом деле имеют или имели место, то в данном случае наряду с выявлением виновных надо бы попросить ЕС о разрешении как раз на этот случай временно восстановить в Украине смертную казнь.

Но хотелось бы — в связи с колоссальной серьёзностью таких обвинений и их возможных последствий для Украины — предоставления не только самих этих обвинений, но и хотя бы каких-то доказательств. Ведь если в Молдову действительно поступает контрабандное оружие, то его наиболее вероятным поставщиком в первую очередь является насквозь коррупционная российская армия (коррупционность которой никем уже и не оспаривается), особенно с учётом того, что никаких высоких стимулов у орды нет, а есть лишь жажда наживы любым способом. По крайней мере, пока доказательств иного происхождения контрабанды не предоставлено, априори по умолчанию наиболее естественным выглядит именно такой вариант.

Более того, из самого текста интервью украинская вина никак и не следует, единственным намёком являются лишь слова об огромном количестве оружия, ПОСТАВЛЕННОГО в Украину за последние 11 месяцев, то есть о том, что вроде как перепродаются, стало быть, драгоценные западные поставки. Здесь хотелось бы знать, однако, на каком языке давалось интервью: на молдавском, на русском или непосредственно на английском (тогда со "внутренним переводом" говорившей с молдавского). Ибо английские причастия, соответствующие слову ПОСТАВЛЕННОЕ (supplied, delivered), имеют не только данное значение, но и значения ДОСТАВЛЕННОЕ, ПОСТУПИВШЕЕ! А это уже означать может не только поставки Западом, но и завоз ордой в процессе войны: что сами привезли, то сами по привычке и украли для перепродажи. Ведь такой бизнес всё же гораздо прибыльнее воровства унитазов и стиральных машин, да и разворовывать родную армию им давно не впервой.

То есть до оповещения всего мира непонятно о чём желательно было бы разобраться в материале. И если окажется, что случился фейк, виновные должны бы ответить тоже очень серьёзно, потому как фейк этот явно пророссийский и чрезвычайно опасный: дискредитируется то, от чего прямо зависит исход борьбы Украины (защищающей собой заодно уж и Цивилизацию) с оркостанским отребьем.

Словом, надо бы сначала быть в теме. А то можно ненароком — в предположении, что никто это интервью и его публикацию не оплачивал! — причинить огромный вред.

Кстати, если контрабанда продолжалась, как следует из текста, уже давно, то почему публикация состоялась только именно сейчас? Как раз между некоторым изменением структуры Конгресса и ожидаемой решающей стадией войны? Или просто пуйло выбрало момент, чтобы вытащить карту из рукава?

Украинцы украли оружие сами у себя и продали — расстрелять сделавших это сволочей; но если кто-то нас в этом просто тупо оклеветал — пусть тоже ответит, хоть как-то.

P.S. И ещё пример, когда с Запада не всё хорошо видно, но тут уже никого расстреливать не надо. Британская разведка посчитала, что поскольку число орков, "пострадавших" с начала вторжения, по данным этой разведки, составляет 175-200 тысяч человек, то из них убиты лишь 40-60 тысяч, остальные, дескать, или ранены, или в плену, или пропали без вести.

Это — чисто английский гуманный подход нормальной демократической страны. В орде всё иначе. Там раненых излечивают (да и лечат вообще!) крайне редко — и почти некому, и почти нечем, да и задача такая особо не ставится. Исчезнуть же или сдаться в плен у них сложно не меньше, чем раненым выжить: пристрелят свои же заградотряды. Так что удельный вес трупов среди "пострадавших" значительно выше заявленных британцами 20-30 процентов, и число ликвидированных орков давно перевалило за 100 тысяч, причём даже данные нашего Генштаба в этом отношении осторожно приуменьшены.

Слава Украине!