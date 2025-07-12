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Блог | Конкурс по БЭБ и задержание Шабунина: почему молчат нардепы из пула власти и коалиции
Возможно кто-то помнит, как в начале полномасштабки мы все удивлялись молчанию граждан страны-агрессора? И спрашивали: "Почему эти люди боятся даже слово сказать?".
Так вот, можете сейчас спросить у тех, кто промолчал.
Далее текст на языке оригинала.
Я суджу по своїм колегам. Навіть з опозиційного крила наважились сказати щось далеко не всі. З всього пула влади та коаліції, я бачив тільки позицію Anastasia Radina. Все.
І у кожного у них є звичайно публічне пояснення чому? І конкурс по БЕБ не такий однозначний, і Шабунін не подобається… Але насправді 99% все розуміють і причина мовчання просто страх. У когось, що вони будуть наступні…. а у більшості просто що не відправлять на якусь чергову конференцію у Рим….
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