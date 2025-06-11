'Конфликт между двумя братьями': главный переговорщик Путина сделал циничное заявление о войне и заверил, что Украине и РФ суждено быть 'союзниками'

Владимир Мединский, который возглавлял делегацию РФ на переговорах с Украиной в 2022-м и 2025-м году, выдал циничное заявление о том, что страны якобы являются "братьями" и им суждено быть "союзниками". Он соврал, что Россия хочет мира, но все же пригрозил, что Украина "потеряет больше территорий", если не согласится на список требований Москвы.

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В интервью The Wall Street Journal представитель российских военных преступников сказал, что Киеву якобы будет лучше отказаться от интеграции с Западом и "принять условия мира" Москвы. По его словам, РФ готова вести затяжную войну.

"С Россией невозможно вести долгую войну", — сказал Мединский, сославшись на 21-летнюю войну России со Швецией в 18 веке как на доказательство того, что страна побеждает в затяжных боях.

Он пригрозил, что отсутствие "компромисса" со стороны Киева приведет только к большим территориальным потерям.

"Мы хотим мира. Но если Украина продолжит руководствоваться национальными интересами других, то мы будем просто вынуждены отреагировать", – сказал главный переговорщик Путина.

Украинские чиновники, как пишет СМИ, говорят, что Мединский во время переговоров в Стамбуле регулярно обращался к сомнительным интерпретациям конфликтов прошлых веков, чтобы попытаться навязать свои аргументы украинской команде.

В интервью WSJ он заявил, что война России против Украины – это "братоубийственная борьба между двумя государствами с общим языком и культурой, которые по сути являются одним народом и которым суждено стать близкими союзниками".

"Это как конфликт между двумя братьями – одним старшим и одним младшим – о том, кто умнее и важнее. Этот конфликт, к сожалению, углубляет наши разногласия, и именно поэтому мы хотим, чтобы он закончился как можно скорее", – цитируют журналисты слова Мединского.

Россиянин дал понять, что Россия готова к долгой войне, приведя в пример Северную войну 18 века между Россией и Швецией, которая длилась 21,5 года.

Однако, отметило издание, некоторые длительные войны все же заканчивались поражением для россиян, например почти десятилетнее вторжение в Афганистан, которое истощило ресурсы Москвы и завершилось в 1989 году выводом войск. В результате Советский Союз через два года распался. Западные чиновники говорят, что Россия в войне с Украиной уже понесла потери, большие более чем в 10 раз, чем Советский Союз во время всей афганской кампании.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Украины Андрей Сибига сказал, что РФ до сих пор не ответила на поданные Украиной конструктивные предложения о прекращении огня. Вместо этого страна-агрессор "бросила на стол" ультиматумы.

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