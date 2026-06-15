Кондратюк призвала исключить РФ из ЮНЕСКО после нападения на Киево-Печерскую Лавру

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк после осмотра последствий российского удара по Киево-Печерской Лавре заявила, что удар по объекту всемирного наследия ЮНЕСКО требует жесткой международной реакции и исключения России из организации.

Видео дня

Как известно, в ночь на 15 июня российские беспилотники попали в центр кровли Успенского собора. Прямой удар пришелся на алтарную часть храма и – е Стефановский придел. Повреждены экстерьер и интерьер собора, а также ряд культурных учреждений на территории Лавры.

Среди поврежденных объектов — –, Сокровищница Национального музея истории Украины, Музей книги и книгопечатания Украины, Национальная историческая библиотека Украины, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств и фондохранилище Национального музея народной архитектуры и быта Украины. В зданиях выбиты окна и повреждены двери.

– "То, что я увидела, — это не последствия случайного попадания", — – заявила Кондратюк после посещения Лавры.

По ее словам, масштабный пожар удалось локализовать благодаря дождю и работе спасателей. В то же время сохраняется риск дальнейших разрушений. Под угрозой остаются росписи, фрески и иконостас Успенского собора. На месте работают спасатели и миссия ЮНЕСКО в Украине.

Кондратюк подчеркнула, что Киево-Печерская Лавра находится под усиленной международной защитой в соответствии со Вторым протоколом к Гаагской конвенции 1954 года и входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Для защиты одних конвенций недостаточно. Мир должен реагировать на систематическое уничтожение культурного наследия", — отметила о –.

Вице-спикер призвала государства-члены ЮНЕСКО публично осудить нападение на Лавру и рассмотреть вопрос об ответственности России за разрушение объектов культурного наследия.

Отдельно Кондратюк также сообщила, что украинский бизнес начал сбор средств на восстановление Лавры. В частности, ПриватБанк открыл специальный счет для сбора пожертвований и перечислил первые 2 млн грн.

Также она призвала международных партнеров продолжать поставки Украине средств противовоздушной обороны. "Это вопрос не только военный. Это вопрос гуманитарный", — подчеркнула Кондратюк в интервью " – ".

По ее мнению, удар по Киево-Печерской лавре является попыткой уничтожить важный символ украинской духовной и культурной идентичности, а защита таких объектов должна стать общей ответственностью международного сообщества.