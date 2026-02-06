Миллионы украинцев не вернутся после войны: кто вероятнее всего уедет обратно

После завершения боевых действий в Украину, по оценкам ООН, вернется от 3 до 3,5 млн граждан, которые сейчас находятся за границей. Наиболее ожидаемо возвращение одиноких пожилых людей и матерей-одиночек с детьми.

Об этом во время закрытого брифинга для иностранных дипломатов в Киеве заявила представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Бернадетт Кастель-Голлингсворт. Она озвучила прогноз относительно того, куда именно поедут беженцы, при каких условиях готовы вернуться и с какими трудностями могут столкнуться.

Время работает против возвращения

По словам представительницы УВКБ ООН в Украине Бернадетт Кастель-Голлингсворт, продолжительность пребывания за границей прямо влияет на желание возвращаться. Чем дольше люди обустраиваются в другой стране, тем меньше они рассматривают Украину как место для быстрого возвращения.

Статистика это подтверждает:

летом 2024 года о готовности вернуться заявляли 61% украинских беженцев ;

; в конце 2025 года таких осталось меньше половины – 49%.

Похожая динамика и среди внутренне перемещенных лиц: если раньше желание вернуться декларировали почти три четверти ВПЛ, то сейчас – лишь около трети.

Кто возвращается охотнее

Модель ООН показывает, что решение о возвращении редко является эмоциональным, оно скорее прагматическое. Больше всего шансов на возвращение имеют те, кто:

имеет родственников или жилье в Украине;

воспитывает детей;

не успел полностью интегрироваться за границей.

Среди групп, которые с большей вероятностью вернутся, аналитики называют одиноких пожилых людей и матерей-одиночек с детьми.

При этом далеко не все поедут в родные дома: значительная часть жилья разрушена или находится на оккупированных территориях. Поэтому ожидается, что большой поток людей будет направляться в крупные города, где уже живет много ВПЛ. Это создаст дополнительную нагрузку на местные власти – от жилья до рынка труда и социальных услуг.

География имеет значение

ООН также фиксирует региональные различия среди беженцев. Больше украинцев готовы возвращаться из стран южной и восточной Европы. Зато те, кто находится в северных государствах ЕС, демонстрируют значительно более низкую мотивацию к возвращению.

Ключевые условия для решения

Факторы, которые будут определять возвращение, остаются неизменными:

наличие работы;

доступное жилье или компенсация за разрушенное;

медицинская помощь;

работа государственных сервисов и администраций.

В ООН отдельно предостерегают: формат завершения войны также будет иметь значение. Если мир будет достигнут на условиях, которые часть общества будет воспринимать как уступки, количество желающих вернуться может быть еще меньше.

В целом, прогноз в 3-3,5 млн человек означает, что значительная часть выехавших украинцев могут остаться за границей надолго, и это станет одним из ключевых вызовов для восстановления страны после войны.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ООН планирует выделить на поддержку украинских беженцев от войны в 2026 году $614 млн – как внутри страны, так и за ее пределами. Это почти на четверть меньше, чем планировалось потратить в прошлом 2025-м.

