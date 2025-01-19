Командующего ОК 'Юг' назначили на новую должность: что известно

В воскресенье, 19 января, президент Владимир Зеленский назначил бригадного генерала и бывшего командующего ОК "Юг" Геннадия Шаповалова на новую должность. Теперь он будет координировать военную помощь Украине в Висбадене.

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Об этом сообщает Минобороны. Отмечается, что его основной задачей станет координация военного сотрудничества с партнерами, в том числе по поставкам военной помощи Украине.

"Бригадный генерал Геннадий Шаповалов возглавит украинскую команду при NSATU в Висбадене. Во исполнение поручения президента Украины подписал соответствующее назначение", – говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавляют, что генерал Шаповалов – боевой офицер с богатым опытом. Военное образование он получил с отличием в Украине, а также в США, завершив обучение в Военном колледже Армии США, где готовят старших офицеров Сухопутных войск. В 2022 году ему присвоено звание бригадного генерала.

"За годы службы прошел все ступени военной карьеры – от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Эти знания и опыт станут важным инструментом для эффективного сотрудничества с нашими партнерами", – резюмировали в ведомстве.

Справка

Геннадий Николаевич Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области.

Он окончил Институт танковых войск Харьковского государственного политехнического университета в 2000 году. В 2012 - Командно-штабный институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины (оба - с отличиями), Национальный университет "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" и Военный колледж армии США.

Прошел все ступени военной службы от командира танкового взвода до командира 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

По состоянию на 2022 год занял должность начальника Главного управления военного сотрудничества Вооруженных сил Украины. 20 июня 2023 г. вошел в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.

Подробности

Именно в немецком Висбадене находится место дислокации командования НАТО по оказанию помощи и тренировки для Украины (NSATU). Открытие этого центра было одним из ключевых обязательств, принятых членами НАТО на саммите Североатлантического союза в июле 2024 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о двух важных назначениях, связанных с сопротивлением Украины полномасштабной российской агрессии и усилением украинской армии. Об этом Зеленский рассказал в традиционном обращении к украинскому народу.

Напомним, в Вооруженных силах Украины снова произошли кадровые изменения. Во вторник, 9 апреля, с должностей командующих ОК "Юг" и "Запад" уволили Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова.

16 апреля 2024 года командующим войсками оперативного командования "Юг" был назначен Геннадий Шаповал.