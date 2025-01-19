Зеленский подписал указ о новых санкциях и объявил два важных назначения

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января подписал указ о введении новых санкций согласно решению Совета национальной безопасности Украины. Санкционные списки Украины пополнились работающими на Россию пропагандистами, предателями, перешедшими на сторону врага, а также лицами, помогающими агрессору продолжать войну против нашего государства.

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Также президент объявил о двух важных назначениях, связанных с сопротивлением Украины полномасштабной российской агрессии и усилением украинской армии. Об этом Зеленский рассказал в традиционном обращении к украинскому народу.

"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Блокируем пропагандистов, работающих на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну. Также мы продолжаем лишать государственных наград – звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине. Мы готовим сейчас новые санкционные решения. Будут они в скором времени", – подчеркнул президент.

Также глава государства рассказал о последних назначениях, в частности, связанных с усилением украинской армии и сопротивлением российской агрессии.

Первое из них – Зеленский определился с новым руководителем одного из главных военных вузов страны – Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного. Выбирали нового начальника этого учебного заведения из пяти претендентов, предложенных главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и командующим Сухопутными войсками Михаилом Драпатым: бригадных генералов Сергея Баранова и Михаила Сидоренко, а также полковников Евгения Ласийчука, Александра Бакулина и Романа Качура.

Определяющим, подчеркнул Зеленский, стало мнение военных: они имели возможность выразить поддержку наиболее достойному, на их взгляд, кандидату в рамках опроса в приложении Армия+, который завершился 19 января.

"Больше всего голосов набрал именно полковник Роман Качур. Он хорошо знает фронт, он командовал 55 отдельной артиллерийской бригадой. Я говорил с полковником Качуром. У него есть видение, что изменить в военном образовании и конкретно – в Национальной академии Сухопутных войск. Поручил ему представить обществу, что изменится в академии; провести в академии аудит. Полноценный аудит – и того, как финансируется, и того, как учатся курсанты, и того, кто работает в академии. Поручил министру обороны Украины Умерову назначить полковника Качура на должность начальника академии. Нам нужна максимально качественная подготовка наших воинов, наших офицеров и подготовка основе опыта этой войны, на основе героизма украинских ребят на фронте. Украинской армии нужны лидеры тактического звена. Сильные сержанты. Сильные лейтенанты", – отметил президент, добавив, что указ о назначении Качура будет подписан еще сегодня.

Зеленский также поблагодарил всех военных, которые приняли участие в опросе и анонсировал продолжение практики привлечения людей к принятию государственных решений – как с помощью приложения Армия+, так и с использованием других цифровых механизмов.

Этим назначением кадровые решения в воскресенье не исчерпываются.

"Бригадный генерал Геннадий Шаповалов (глава ОК "Юг". – Ред.) будет работать с нашими партнерами в Висбадене. Его задача – это координация безопасности помощи Украине", – сообщил Зеленский.

Напомним, ранее в этот день президент подвел итоги российского террора в течение уходящей недели. По словам Зеленского, за это время Силы обороны сбили 33 российских ракеты и 311 ударных дронов. Еще 136 российских дронов, применяемых в ежедневных ударах по инфраструктуре, не достигли своей цели.

Всего же за неделю Россия атаковала Украину около 550 ударными дронами, около 60 ракетами разных типов и задействовала для ударов более 660 авиационных бомб.

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