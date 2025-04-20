Команда Трампа планирует радикальную реорганизацию Госдепа США – Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа намерена существенно сократить штат Государственного департамента. В частности, закрыв посольства в Африке.

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Об этом пишет Bloomberg и NYT. Журналисты отмечают, что 16-страничный проект по реорганизации Госдепа был распространен среди дипломатов по всему миру. Президент Америки может подписать соответствующий указ на следующей неделе.

"Приказ ликвидирует десятки должностей и отделов, в том числе занимающихся вопросами климата, беженцев, демократии и Африки, а также Бюро международных организаций, которое поддерживает связь с ООН. Это также предусматривает резкое сокращение дипломатических операций в Канаде и закрытие посольств США в странах к югу от Сахары", – говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается реорганизация разветвленного Государственного департамента в четыре региональных бюро, охватывающих Индо-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку, Ближний Восток и Евразию.

Впрочем, государственный секретарь Марко Рубио уже назвал информацию о реформе Госдепа "фейковыми новостями". Об этом он написал в соцсети Х.

Подробности

Предварительно, изменения вступят в силу с 1 октября. В случае их внедрения это станет одной из крупнейших реорганизаций Департамента с момента его основания в 1789 году. Эти предложения продолжают отказ администрации Трампа от роли США в многостороннем мировом порядке, который они помогли создать, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в США официально объявили о закрытии Управления по борьбе с иностранными информационными манипуляциями и вмешательством (R/FIMI) при Государственном департаменте. Это государственное учреждение было создано для борьбы с иностранными фейками.

Как сообщал OBOZ.UA, из Пентагона устранили уже троих чиновников после скандала с утечкой секретной информации. В американском ведомстве продолжают расследовать инцидент.

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