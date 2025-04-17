'Свобода слова является краеугольным камнем': Госдеп США закрыл подразделение, боровшееся с российскими фейками

В США официально объявили о закрытии Управления по борьбе с иностранными информационными манипуляциями и вмешательством (R/FIMI) при Государственном департаменте. Это государственное учреждение было создано для борьбы с иностранными фейками.

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Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Марк Рубио, которое 16 апреля опубликовали на сайте ведомства. По его словам, Центр "тратил миллионы долларов на активное умолчание и цензуру голосов американцев, которым он должен служить".

"При предыдущей администрации этот офис, который обходился налогоплательщикам более чем в 50 миллионов долларов в год, тратил миллионы долларов на активное подавление и цензурирование голосов американцев, которым он должен был служить. Это противоречит самим принципам, которые мы должны отстаивать, и немыслимо, чтобы это происходило в Америке. Это заканчивается сейчас", – сказал Рубио.

По его словам, свобода слова и самовыражения "были краеугольным камнем того, что значит быть гражданином Америки".

"На протяжении столетий Соединенные Штаты служили маяком надежды для миллионов людей по всему миру. Однако за последнее десятилетие людей в Америке клеветали, увольняли, обвиняли и даже сажали в тюрьму просто за то, что они высказывали свое мнение", – заявил государственный секретарь.

Рубо добавил, что закрытие R/FIMI – это "важный шаг" в продолжении выполнения обязательства президента США Дональда Трампа защищать права американского народа.

Отдел Госдепа по борьбе с иностранным информационным вмешательством ранее был известный как Глобальный центр взаимодействия (GEC). В 2024 году GEC закрыли после критики со стороны нескольких республиканцев, утверждавших, что он настаивал на цензуре американцев. Вместо GEC создали R/FIMI.

Как сообщал OBOZ.UA, из Пентагона отстранили уже троих высокопоставленных должностных лиц после скандала с утечкой секретной информации. В американском ведомстве продолжают расследовать инцидент.

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