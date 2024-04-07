Прежде всего, согласно моему опросу (хотя цифры ещё могут немного измениться) с огромным перевесом победил кандидат Мне Безразлично, набравший "советские" 97% от тех, кто открыл пост с этим опросом: они не проголосовали ни за кого, проигнорировав эти "выборы" вообще (да и сама тема выборов американского президента заинтересованности не вызвала).

Но вот среди тех, кто голосовал, значительное большинство выбрали Трампа: он набрал примерно на четверть/треть больше Байдена.

Вообще же украинцам надоели оба, и можно говорить не что Трамп набрал больше, а что Байден набрал ещё меньше Трампа. Однако перевес Трампа всё же и неожидан, и впечатляющ. И, поскольку решают те, кто голосуют, а не те, кто игнорируют, в Украине победил бы Трамп, причём бесспорно.