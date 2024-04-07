Если Вы считаете, что для Украины будет лучше аванТюрист (Т), нажмите, пожалуйста, под этой статьёй на весёлое лицо (третье эмодзи).

Если Вы считаете, что для Украины будет лучше Боягуз (Б), нажмите, пожалуйста, под этой статьёй на грустное плачущее лицо (пятое — предпоследнее — эмодзи).

Если Вы не знаете, где находятся эти эмодзи, нажмите, пожалуйста, под статьёй на первое (левое) из тех двух эмодзи, которые есть сразу, то есть НЕ на букву f, — и они появятся (это ещё не работает как голосование), и после этого выберите весёлого (Т) или грустного плачущего (Б).

Всем спасибо за участие.

(Процент тех, кому всё равно и кто поэтому выборы Президента США проигнорировал, тоже интересен.)