Кого из чиновников касается запрет на выезд: в Кабмине прояснили ситуацию

Тотальный запрет на выезд за границу для госслужащих, введенный Кабмином на период действия военного положения в Украине, затрагивает интересы исключительно топ-чиновников или руководителей структурных подразделений государственных органов. Рядовые сотрудники на местах, в первую очередь женщины, могут по-прежнему пересекать границу в свободное от работы время для посещения близких родственников, детей.

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Об этом в эфире национального телемарафона UA Разом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов. Он с пониманием относится к острому резонансу и критике этой нормы, поскольку она была введена в крайне ограниченные сроки, но будет дорабатываться по мере своей актуальности.

"Возможно, не все до конца понимают процедуру, но она касается прежде всего топ-чиновников и руководителей структурных подразделений государственных органов. Запрет не ограничивает вещи, которые касаются рядовых государственных служащих и рядовых служащих органов местного самоуправления. Их ограничения касаются исключительно условий военного положения", – указал он.

Министр подчеркнул, что высокопоставленные чиновники обладают правом на отдых и выходной наравне с рядовыми украинцами. Однако в отличие от последних не имеют права проводить их в условиях заграничных поездок.

Кроме того, Немчинов обратил внимание, что выезд за границу позволителен в медицинских целях. Поскольку сейчас вся врачебная система Украины сконцентрирована на спасении, лечении и реабилитации воинов ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, с января в Украине действует ограничение, запрещающее чиновникам во время войны выезжать за границу. Покинуть территорию страны можно только на основании документов о служебных командировках, однако есть исключения.

В Киевской области пограничники перекрыли очередную схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Стоимость такой "услуги" колебалась от 500 до 2000 долларов.