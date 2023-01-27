Кабмин запретил выезд чиновников за границу без уважительных причин во время войны

Кабинет министров Украины одобрил постановление, запрещающее чиновникам во время войны выезжать за границу без уважительных причин. Исключением является выезд для переговоров, на лечение или к маленьким детям.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram. Он указал, когда должностные лица все же могут пересекать границу.

"Народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки. Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми – можно. Кататься на отдых – нет", – подчеркнул премьер.

Шмыгаль отметил, что постановление Кабмина пришлось принимать, поскольку многие чиновники "даже во время войны не поняли базовых вещей".

"Поэтому было решение СНБО, был соответствующий указ президента и теперь есть соответствующее постановление Кабинета министров", – добавил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, СНБО запретил чиновникам выезжать за границу в личных целях. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, подписав указ.

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