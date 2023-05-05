'Говорили об инвестициях и обновлении Украины': Зеленский встретился с руководством BlackRock. Фото и видео

Владимир Зеленский встретился с представителями BlackRock – крупнейшей в мире компании по управлению активами, чтобы обсудить возможность создания инвестиционного фонда, который поможет восстановить экономику Украины. Фонд будет привлекать как публичные, так и частные инвестиции.

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Об этом стало известно из пресс-службы Офиса президента Украины. Во время встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством компании BlackRock состоялась подпись договора между Министерством экономики Украины и BlackRock Financial Market Advisory, согласно которому BlackRock будет предоставлять услуги по сопровождению Фонда развития Украины.

Создание Фонда развития Украины направлено на осуществление крупных бизнес-проектов в стране за счет привлечения как частных, так и публичных инвестиций.

Во время встречи президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за время независимости в Украину не был привлечен крупный и стратегический частный капитал в объемах, соответствующих потенциалу и возможностям страны.

"Это будет мощным сигналом для улучшения инвестиционного климата. Это важно не только для наших людей, для общества, но и для бизнеса, для предпринимателей за рубежом. Сейчас настал исторический момент, ведь с первых дней независимости у нас не было таких огромных кейсов инвестиционного характера в Украине. Мы гордимся тем, что можем начать такой процесс", – сказал глава государства.

По его словам, для прозрачности и успешности реализации проекта Украина привлекает лучшие финансовые и консалтинговые организации в мире: BlackRock, JP Morgan, McKinsey.

Как отметил глава государства, запуск инвестиционного фонда после прекращения боевых действий поможет привлечь капитал и начать восстановление экономики Украины, а также создание новых предприятий.

"Мы сможем предложить интересные проекты для инвестиций в энергетике, безопасности, сельском хозяйстве, логистике, инфраструктуре, медицине, ИТ, а также во многих других отраслях. Мы хотим, чтобы приходили глобальные партнеры, которые могут давать нам большие инвестиции", - отметил Владимир Зеленский.

Чарльз Хатами, управляющий директор и глобальный руководитель группы финансовых и стратегических инвесторов (FSIG) в BlackRock и FMA, отметил, что запуск фонда является историческим моментом и представляет собой уникальную возможность объединить частный и государственный секторы в период, когда технологические инновации могут стать катализатором дальнейшего развития. Он также добавил, что фонд может внести вклад в глобальную экономику и использовать инновации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский рассказал о неделе международной работы, во время которой состоялся ряд результативных встреч и переговоров с иностранными партнерами. В них речь шла в том числе и о военной помощи нашей стране.

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