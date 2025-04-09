Когда ВЛАСТЬ начнет реальную борьбу с КОЛЛАБОРАНТАМИ и УКРАИНОЖЕРАМИ?

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или О политике возвращения фанатов "русского мира" на россию.

Вот наблюдаю сейчас странную, чтобы не сказать дикую ситуацию в нашем украинском социально-медийном пространстве. Уровень противостояния ЗЭботов и порохоботов так обострился, что в нынешней дискуссии между ними уже забыли о российских убийцах и главном мировом террористе путине. А тем временем украинские ватники и почекуны вместе с полезными патриотическими идиотами ежедневно распространяют нарративы российской пропаганды о "преступной власти Украины, которая ХУЖЕ путина". На этом фоне активизировались коллаборанты и украиножеры, которые начали публично и открыто пропагандировать "великую российскую культуру", "единую каноническую московскую церковь" и собирать массовки малороссов и ватников на всевозможные флешмобы.

Далее текст на языке оригинала.

При цьому наша поліція, яка не навчена воювати, та численні загони муніципальних варт спокійно реагують на ці прояви публічного та агресивного українофобства.

В чергове нагадаю ВЛАДЦЯМ, які ПРИСЯГАЛИ "вірно служити Українському народові" та отримають чималенькі кошти за свою службу, що досі:

– ВІДСУТНЄ в національному законодавстві, бодай адміністративне покарання за прояви УКРАЇНОФОБІЇ;

– залишаються МАЛО ДІЄВИМИ норми про кримінальну відповідальність за КОЛАБОРАЦІЮ;

– НЕ РОЗРОБЛЕНІ підзаконні акти щодо відповідальності та припинення діяльності організації, зокрема у сфері релігії, за публічну пропаганду "ідеології русского міра".

Натомість, ортодоксальні ліберали та вічні грантожери-космополіти в уряді та парламенті продовжують БОРОТЬБУ проти належного місця в освітньому процесі ІСТОРІЇ УКРАЇНИ та інших СВТОГЛЯДНИХ предметів.

Подвійні громадяни та плагіатори з МОН та освітнього Комітету ВРУ зменшують ВДВІЧІ кількість годин на вивчення історії України у 8-9 класах, намагаються розмити національну історію обʼєднуючи її зі світовою, не здатні вчасно підготувати та забезпечити школи якісними підручниками з історії України…

Не менш цинічною в умовах ВІЙНИ є ідея всіляко збільшити години на такі предмети як "громадянська освіта", "фінансова грамотність" тощо за рахунок історії України!

Я вже мовчу про зміст підручників з цих предметів.

От до прикладу підручник з "громадянської освіти" пропагує нашу "багатонаціоналість" та "багатокультурність" і вчить, що Булгаков (який ненавидів все українське і був типовим українофобом) "здобув визнання в Україні". Одним словом, війна війною, а грантові заробітчани продовжують досі за бюджетні кошти штампувати російські наративи і тремтіти від слів "українська нація" та "національна культура".

І поки чиновники продовжують за наші та грантові гроші опікуватися російською та іншими меншинами, до очищення воюючої України від слуг слуг путіна-кіріла – ще ой як далеко

Але нам своє робити…!

П.С. Принагідно щиро пропагую дуже корисний проект рф щодо повернення "соотечественников" з України та інших країн Європи на свою "історіческую родіну".