'Вопрос поднимала Россия': Зеленский рассказал о своем отношении к проведению выборов и какие могут возникнуть проблемы

О проведении выборов в Украине, пока идет война, ранее говорила Российская Федерация, а сейчас – Соединенные Штаты. Это похоже на волну определенного давления на нашу страну для "подготовки документов, устраивающих кого-то, но не нас".

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Об этом высказался президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 23 февраля в рамках форума "Украина. Год 2025". Он отметил, что голосование во время войны было бы крайне сложно организовать с точки зрения безопасности. Кроме того, как должны в условиях полномасштабной войны голосовать военные, жители прифронтовых территорий, жители украинских временно оккупированных территорий, находящиеся за рубежом граждане? Эти вопросы остались риторическими.

"Вопрос выборов поднимала РФ. Есть много информации по этому поводу. Вопрос выборов начал звучать сегодня у Соединенных Штатов Америки, и секрета в этом не было. Но этого не было [ранее], и ни разу партнеры это не поднимали.

Это такая волна, и я считаю, что она серьезная. И она входит в опасные шаги для, может, того или иного формата давления на Украину. И подготовки соответствующих документов, которые устраивали бы кого-то, но не нас. Поэтому нам надо, как говорится, держать строй и быть крепкими, бороться за свою независимость. Потому что вопрос будет поднят именно такой", – сказал президент.

Он заявил, что считает такое давление опасным, поэтому "резко – возможно, даже излишне – относится к этому и останавливает эти волны".

В проведении выборов первый момент – это безопасность. Также нужно, чтобы процесс был демократическим и эти выборы потом признали в мире.

"Как люди будут голосовать на войне, как голосовать будут люди на фронте, если они не могут вернуться домой?... Я не понимаю, как это возможно. Кроме того, что все это вне украинского законодательства, вне конституционных историй и так далее. Но: что важно? Безопасность. Как будут голосовать военные? Никак. Как нормально можно голосовать?.. Сегодня прилетело 267 дронов!.. Ну невменяемые русские! Американские партнеры говорят: мы видим, что россияне хотят завершения войны. 267 дронов запускает человек, желающий завершения войны?" – спросил Зеленский.

Также он поинтересовался, а как голосовать жителям Сумской, Харьковской областей и других территорий, где ведутся бои или активные российские обстрелы.

"Что будет с Купянском, когда там людей вывозят? Как это будет происходить?.. Что будут делать люди за границей, как подготовить инфраструктуру? А где наблюдатели, они приедут на фронт, просто в Сумскую, Харьковскую области, в Краматорск? В Покровск хотят наблюдатели? Нет, я серьезно", – спросил глава государства.

"Как можно признать выборы, на которых не будет голосовать половина населения?" – резюмировал президент и добавил, что таких вопросов очень много.

Если просто отменить военное положение и вернуть военных с линии столкновения, то возникнет еще более серьезный вопрос. "Голосовать они будут в какой стране, с каким флагом, если армия уйдет вся – или большинство – назад?" – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что выборы в Украине состоятся после отмены военного положения.

Как писал OBOZ.UA, на форуме "Украина. Год 2025" Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост президента ради мира и вступления страны в НАТО.

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