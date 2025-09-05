Как только это "Coalition of the willing" не переводят! Коалиция желающих, решительных, даже активистов!!!

(Среди переводов "willing" можно найти и "добровольный", "готовый", "волевой", "намеренный", "склонный", "старательный".)

Хотя замечательный абхазский писатель Фазиль Абдулович Искандер (1929-2016), писавший в силу необходимости по-русски, в своих неповторимых "Кроликах и удавах" ещё более 50 лет назад (впрочем, первая публикация была гораздо позже) уже подыскал совершенно великолепное слово для весьма смелого кролика – "Возжаждавший", то есть как раз для этого случая!

Так что привыкаем: Коалиция возжаждавших.

А ещё там у Искандера был – в войне с наследниками Дракона – осторожный Старый мудрый кролик…