Как сообщают, ссылаясь на заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова, министр обороны Китая на переговорах с министром обороны Украины пообещал расширить военные связи с Киевом ради ускорения мира.

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Причина, по которой министр Ли Шанфу сделал такое предложение Алексею Резникову, заключается, видимо, в постепенном осознании КНР (то есть лично Си!) необходимости прекращения войны мордора с Украиной. Эта война сначала Китаю была выгодна, поскольку могла ослабить позиции Запада (но не вышло!), затем — поскольку могла ослабить уже саму россию, сделав её послушным китайским вассалом (это получилось!), но сейчас стала Китаю уже мешать, поскольку грозит ослабить рф сверх "необходимого". Ведь россия всё же нужна Китаю слабая, но не полумёртвая, иначе может стать добычей не КНР, а совсем других стран.

Поэтому военная помощь Китая Украине могла бы, как это ни парадоксально, подтолкнуть глупую россию к своему счастью — стать таки китайской, а не, к примеру, американской или американо-европейской, если сдуру успеет настолько истощиться, что Запад её легко у Китая отнимет. КНР выгоднее иметь россию без Украины, чем слишком ослабленную войной россию не поиметь вообще.

Был у Китая, конечно, и другой вариант сохранить себе [полу]живую россию — добиться, чтобы Европа перестала Украине помогать, ибо это позволило бы мордору не сдохнуть, оставшись под КНР. Но данный фокус у спецпосланника с неприличной фамилией не получился: Европа нас не предала. Так что ушлые китайцы смекнули, что всё может проплыть "не туда", то есть мимо.

Заодно Китай получит при Победе Украины и другой спецприз: эта Победа не даст в Америке победить Трампу, который бы КНР изничтожил.

Ещё один бонус — раз территориальная целостность Украины уцелеет, да ещё и с какой-то китайской помощью, это повысит права Китая на полноценное владение Тайванем, давая КНР новый козырь: нельзя применять двойные стандарты (демократический мир к таким аргументам ещё весьма чувствителен).

То есть причины нам помочь у китайцев есть. Важно в них развить сейчас хотя бы робкое осознание таких аргументов. Нужна грамотная дипломатическая работа. Умная, кропотливая и нежная. Чтобы не расплескать нечто зарождающееся перспективно полезное. Коль китаец сказал — хочет быть в этом плане услышан. Надо бы довести до Китая ответ: Услышали. Очень интересно. Если не шутите, можем дружно поработать.