В Украину с визитом прибыла президент Венгрии: примет участие в саммите Крымской платформы. Фото

Во вторник, 22 августа, в Украину с рабочим визитом прибыла президент Венгрии Каталин Новак. В его рамках она встретится с политическими, церковными и образовательными деятелями венгерской общины Закарпатья, а еще с семьей павшего Героя.

Видео дня

На следующий день лидер соседнего государства намерена принять участие в третьем Международном саммите Крымской платформы. Об этом сообщила Закарпатская областная государственная администрация (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Новак встретили в Берегово. Вместе с руководством области она обсудила результаты и перспективы усиления трансграничного сотрудничества, в том числе и тех проектов, которые положили начало в условиях полномасштабного вторжения РФ.

В частности, речь идет о гуманитарной поддержке и помощи украинским беженцам со стороны Будапешта, а также вынужденным переселенцам на Закарпатье. Кроме того, организацию летнего отдыха для украинских детей в Венгрии, реализацию совместных экологических, образовательных, культурных и других инициатив.

"Мы ценим нашу работу с партнерами по защите украинцев, которые в результате вынужденно покинули родные дома. Благодарны Венгрии и ее гражданам за оказание гуманитарной помощи нашей стране", – процитировали в сообщении слова и. о. главы ОВА Мирослава Билецкого.

Он выразил надежду, что успешная реализация этих совместных проектов будет способствовать инвестиционному развитию, социально-экономическому росту приграничных регионов и Украины, и Венгрии.

Известно, что на Закарпатье Каталин Новак встретилась также с политическими, церковными и образовательными деятелями венгерской общины. Она посетила семью павшего защитника Украины и детей многодетных семей.

Затем президент Венгрии отправится в столицу, где по приглашению президента Владимира Зеленского примет участие в третьем Международном саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Венгрии Каталин Новак высказывает мнение о необходимости международного вмешательства для предотвращения реализации военных целей России в Украине. Однако она выступает против предоставления военной помощи Киеву со стороны Будапешта и считает санкции неэффективным инструментом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!