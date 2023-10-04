'Ключевые вопросы - энергетика и восстановление': Зеленский раскрыл новые детали визита в Харьковскую область. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский второй день работает на Купянско-Лиманском направлении фронта в Харьковской области. Глава государства уже провел ряд совещаний, заслушал доклады военных, теперь планирует встретиться с чиновниками относительно состояния выполнения дававшихся поручений.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram. Он подчеркнул, что ключевыми остаются вопросы энергетики и восстановления.

"Целый день работы в регионе. Наши воины. Купянский, Лиманский направления. Горжусь каждым защитником, каждой защитницей!" – подчеркнул украинский лидер.

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Напомним, накануне в вечернем обращении к украинцам президент Зеленский сообщил, что провел рабочий день в Харьковской области. Он посетил позиции украинских защитников и встретился с руководством области, чтобы обсудить защиту региона от российских окупантов накануне зимы.

Кроме того, украинский лидер были обсуждены конкретные потребности подразделений в контексте оружия и обеспечения, а также комплектование бригад.