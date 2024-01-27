Кличко в годовщину Холокоста: уроки истории усвоили не все, мир должен остановить геноцид в Украине

В Международный день памяти жертв Холокоста Виталий Кличко вспомнил невинно убитых и замученных евреев, жертв геноцида. Мэр Киева напомнил, что за годы Второй Мировой войны в Украине нацисты уничтожили более 1,5 миллионов евреев. Женщины, дети, пожилые люди. Это трагедия не только еврейского народа, но и всей Украины.

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Об этом сообщил официальный сайт КГГА.

"Страшным символом Холокоста в Киеве стал Бабий Яр… Мы должны делать и делаем все, чтобы память о миллионах жертв Холокоста жила и передавалась. Чтобы трагедия не повторилась ни с еврейским, ни с каким-либо другим народом", – подчеркнул Кличко.

Мэр столицы отметил, что уроки истории усвоили, к сожалению, не все… Цель войны, с которой ворвалась в Украину россия, – это геноцид украинского народа.

"Мир должен это четко понимать. Но быть настороже. Потому что зло само не остановится. Потому что трагедия может быть больше и масштабнее. Вечная память убитым нацистами евреям – жертвам Холокоста. И вечная память погибшим от рук российских фашистов украинцам", – написал. Виталий Кличко.