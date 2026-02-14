Кличко о Мюнхене: полусанкциями, полупомощью и полурешительностью агрессора не остановишь

Впервые за много лет мэр Киева Виталий Кличко не поехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Он остался работать в столице из-за текущей ситуации, хотя и имел запланированные в Мюнхене встречи и участие в дискуссиях.

Об этом политик сообщил в Telegram.

Глава столицы напомнил о своем визите на конференцию в 2022 году, менее, чем за неделю до полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда он подчеркивал серьезность ситуации и необходимую решимость партнеров.

Учитывая прошедшие четыре года полномасштабной войны, Кличко отмечает: полумерами, полусанкциями, полупомощью (без дальнобойного оружия) и полурешительностью дикого агрессора не остановишь. И это должны понимать европейские партнеры Украины, поскольку от этого зависит, сохранится ли ЕС как сообщество демократических и сильных стран.

"Вспоминаю Мюнхен-2022, чуть менее, чем за неделю до полномасштабного вторжения России в Украину. То, в чем мы оказались за эти 4 года, свидетельствует об одном: полумерами, полусанкциями, полупомощью (без дальнобойного оружия) и полурешительностью дикого агрессора не остановишь. Агрессора, нацелившегося на уничтожение демократических ценностей и архитектуры безопасности в Европе. И от понимания этого нашими партнерами зависит, сохранится ли Украина как независимое государство. Сохранится ли ЕС как сообщество демократических и сильных стран", – написал Виталий Кличко.

Ниже — фрагмент Мюнхена-2022, где мэр Киева говорит о серьезности ситуации и необходимой решительности партнеров.