''Классический пример из методички российского реваншизма'': в МИД отреагировали на посягательство сенатора из Румынии на Буковину и Змеиный

В Румынии пророссийский сенатор парламента Диана Шошоаке подала законопроект, которым предложила аннексировать территории Украины. Чиновница посягнула на Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный.

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Таким образом должен быть денонсирован договор о добрососедстве и сотрудничестве Бухареста с Киевом. Об этом сообщила газета România liberă.

Шошоаке аргументировала свое предложение желанием "восстановить культурную идентичность, традиции, обычаи и религию населения Румынии", а также попросила учесть помощь Бухареста Киеву во время войны.

На выпад румынского политика уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Представитель МИД Олег Николенко написал в своем Facebook, что предложение Шошоаке является "классическим примером из методички российского реваншизма".

"Мы решительно осуждаем попытку поставить под сомнение территориальную целостность Украины и дух добрососедства между Украиной и Румынией. МИД Украины инициирует наложение санкций на Диану Шошоаке как лицо, создающее угрозу национальной безопасности", – подчеркнул представитель МИД Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Румынии заявили о намерениях построить завод по производству пороха и боеприпасов для нужд НАТО и Украины. Это будет сделано страной в сотрудничестве с США и Южной Кореей, необходимые контракты уже заключены.

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