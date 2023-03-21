Трёхдневный визит Си Цзиньпина в Россию не имеет прецедентов в современной истории российско-китайских отношений. Сразу после переизбрания на третий срок китаец номер один отправился в Москву на приём в антураже советской помпезности. Для Путина встреча имеет архиважное значение. Не зря ее подают чуть ли не как выдачу ярлыка на княжение. Россия становится частью Pax Asiatica.

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Справедливости ради, сам приезд китайца воспринимается в Кремле как чудо. Ведь он проходит на фоне катастрофически провальной "СВО" и сопряжённых с этим последствий. По справедливому решению МУС буквально за считанные часы до вылета Си был выдан ордер на арест Путина как военного преступника. Ручкаться с ним после этого – запятнать себя соучастием в кровопролитии. Любой политик, думающий о своем имидже, будет тысячу раз взвешивать риски таких действий. Разве уж за очень большие бонусы. Похоже, Пекин стал генеральным выгодоприобретателем войны. Китайская партия в России включает сырьевых олигархов, через которых Поднебесная получает российские нефть, газ, лес с фантастическими дисконтами. К примеру, "Сила Сибири", созданная за счёт бюджета РФ, обеспечит к 2030 году поставки не менее 98 млрд. куб.м. газа в Китай!

Стоящий во главе партии Шойгу почти что одной крови с великим кормчим Китая. Благодаря Пекину тувинец уже более 30 лет непотопляем, и даже существовал план его выдвижения в приемники Путина. Именно поэтому Пригожин ненавидит главу МО РФ и китайцев в частности.ЧВК "Вагнер" использовали, чтобы сорвать визит Си в Россию. Дело в том, что вагнера контролируют ситуацию в ЦАР и предпринимают попытки выдавить китайцев из страны. 20 марта стало известно об убийстве девятерых граждан Китая на золотодобывающей шахте рудника Чимболо около города Бамбари в ЦАР. Территория давно находится под контролем "музыкантов", и расправу могли совершить только они. Местная повстанческая группировка "Коалиция патриотов за перемены" опровергла свою причастность к трагедии и перадресовала все вопросы к российским наемникам. Вот такой жёсткий привет китайцам и Шойгу от Пригожина. Именно ресурсы "повара" подспудно финансируют антикитайские группировки в России, готовые если нужно избавлять страну от жёлтой чумы.

Далеко не всем в России по душе неоколониальное освоение страны прыткими китайцами и их агентурой влияния. С ее подачи российская аудитория совершенно не понимает, что именно обсуждают Путин и Си. В публичной плоскости нет реально интересной и значимой информации. Все запружено материалами в ротозейской манере: ничего не понятно, но очень интересно. Все эти сюжеты про вечную мир и дружбу, "прыжок в один окоп" или мыло, про отельные номера и туалеты для китайской делегации отвлекают внимание от сути.

В атмосфере повышенной секретности обсуждаются темы сворачивания войны в Украине. На унизительные просьбы Путина китайцы отвечают, что это не их история. Данный конфликт не имеет ничего общего с Тайванем. В лучшем случае, как-то можно сравнивать с Мьянмой. Но китайская армия и не помышляет аннексировать территории данной страны, населенные этническими китайцами. Китайцы категорически открестились от участия в "реконструкции" оккупированных территорий.

Пользуясь немощью Путина, китайская сторона выдвигает ещё более жёсткие условия. Помимо простой выкачки ресурсов в ход пошли требования территориальных концессий. Речь идёт о портах Севморпути и о ряде проектов в приграничной зоне. Данные объекты должны получить статус экстерриториальности. Поднял Си и вопрос формирования в будущем китайской автономной области на Дальнем Востоке. А вот идея вступления КНР в Союзное государство пока застопорилась из-за жалоб Лукашенко. Триумфальное шествие китайской партии по России продолжается.