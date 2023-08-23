Перші враження від скандального саміту БРІКС

Видео дня

В ПАРівському Йоганнесбурзі зібралися лідери Глобального Півдня, аби підтримати (чи не підтримати) Китай в його навʼязливій ідеї "догнати та перегнати" G7. На РФ особливо не розраховують.

БРІКС свого часу створювався як така собі ще одна СНД, але для т. зв. "дальнього зарубіжжя". Це були золоті часи для Москви, коли вона ще перебувала в клубі найбагатших держав - в G7+1, і водночас намагалася підперти свою впливовість дружбою з групою великих, але бідних країн: йдеться про БРІКС (до складу якого увійшли Бразилія, згадана Росія, Індія, Китай та Південна Африка). Кремль намагався виконувати функцію мостика між державами Глобальної Півночі та Глобального Півдня, між заможними та… не дуже.

Та за останніх декілька років ситуація змінилася: поточний саміт в Йоганнесбурзі унаочнив, що Мордор в політичному океані опустився вже нижче ватерлінії та слідує курсом російського корабля: його принижує не лише Китай, але й Південно-Африканська Республіка.

З "першої" ліги держав, - московитів виставили, з "другою" лігою верховний бункеркомандувача вимушений спілкуватись винятково "через телевізор": фізична присутність на саміті в ПАР може обернутися арештом за ордером Міжнародного кримінального суду.

Телевізійна "присутність" Путіна в Йоганнесбурзі обернулася декількома пікантними скандалами: замість голосу російського президента режисер увімкнув голос суфлера; пізніше вождя орків нещадно потролив президент ПАР. Після "виступ" суфлера бункерного, африканський лідер сказав: "Російський президент виступив, тепер саміт може зосередитися на своїй основній роботі".

Такою сміливістю главу однієї з найбільших держав африканського континенту заряджає Китай: Піднебесна демонструє світу, що вона соромиться, коли Пекін ставлять на один щабель з Москвою.

Останній приклад: Пекін перед початком саміту заявив у своїй "червоній" пресі: "У великої держави не може бути абсолютних слабкостей". Так провідне китайське видання Global Times прокоментувало провал місії Росії на місяць, коли розбився її космічний апарат "Місяць-25". "Ця невдача завдасть удару амбіціям Росії… РФ успадкувала від СРСР потужні оборонні сили, які можна порівняти з американськими, але всі бездарно втратила… Китай як потужна держава, яку США визнають як свого суперника No1, не може мати суттєвих слабкостей, несумісних з його національними цілями".

Китай як найвпливовіший учасник саміту, намагається показати нове місце РФ у світовій ієрархії, - далеко позаду Китаю, Індії та навіть ПАР: амбіції Московії не забезпечені ні фінансово, ні технологічно; за свої протекціоністські послуги Піднебесна не втомлюється виставляти прейскурант. Financial Times ось пише, що Пекін зацікавився покупкою чергового сировинного підприємства - російської кампанії "Polymetal", найбільшого в країні добувача срібла.

Китай важливим своїм союзником бачить саме ПАР, яка мала б допомогти у протистоянні з партнерами по БРІКС - з Індією та Бразилією. Вони до останнього часу не дуже підтримували ідею Пекіну вступити в економічне протистояння з G7, що дуже кортить КНР.

Як пишуть світові медія, на 5-ть країн БРІКС уже припадає 40% населення планети, 25% світової економіки та близько 15% міжнародної торгівлі. Китай мріє "накачати" альянс Глобального Півдня до рівня "Великої Сімки", на яку припадає 44% світової економіки. Без розширення БРІКС китайської мети не досягти, економічна міць блоку на 70% забезпечена Китаєм, а він зараз переживає не найкращі часи.

На поточний саміт у ПАР запрошено близько 40 глав держав, половина з яких уже виявили бажання приєднатися до блоку. Серед потенційних кандидатів - Казахстан, Саудівська Аравія, Іран, ОАЕ, Аргентина, Індонезія, Єгипет, Ефіопія та ще десяток країн. Але на момент написання поста, конкретних рішень ще не було.

Підписуйтеся на "Орестократію". (https://t.me/orestokratiia)