Китай тратит миллиарды долларов на пророссийскую дезинформацию о войне в Украине

Китай тратит миллиарды долларов на пророссийскую дезинформацию об Украине. Он распространяет фейки по всему миру, вкладывая в это еще больше денег, чем сама РФ.

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Об этом заявил координатор Центра глобального взаимодействия США Джеймс Рубин, пишет The Guardian. По его словам, запад медленно реагирует на распространение ядовитой дезинформации.

"Колодец отравлен китайской и российской дезинформацией – это пагубно. Мы как нация и Запад не спешим реагировать, и это справедливое суждение, что мы сталкиваемся с очень, очень большой проблемой. В коммуникационном пространстве согласование между Китаем и Россией почти завершено", – сказал Рубин.

Он заявил, что Китай повторяет и распространяет аргументы России о войне, которую якобы "развязала НАТО".

Также Рубин отметил, что сотрудничество между Китаем и Россией может выйти на новый уровень. В частности, речь идет о поставка смертоносного оружия в Москву.

"Для некоторых африканских стран, для некоторых азиатских стран Украина – это война далеко. Они считают, что не получают достаточного внимания с Запада. Это заставляет некоторых из них смотреть на эту войну через эту призму", – сказал Рубин.

Отметим, 24 февраля в Китае обнародовали свой " мирный план" окончания войны, которую год назад страна-агрессор Россия начала против Украины. В нем содержится 12 пунктов. В частности, там считают, что суверенитет и территориальная целостность Украины должна быть сохранена.

При этом "мирный план" Пекина стал большим разочарованием для российских элит, особенно три его пункта. От своего главного стратегического партнера россияне ожидали иного.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство природных ресурсов Китая опубликовало новую версию карты мира. Она предписывает вернуться к использованию китайских названий восьми городов и территорий, оккупированных Российской империей в конце XIX – начале XX веков.

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