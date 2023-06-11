Китай собирал разведданные на Кубе еще до эпохи Байдена – The Guardian

В течение длительного времени китайское руководство использовало Кубу для сбора разведывательных данных в США. По словам представителя Белого дома, сбор китайской разведывательной информации с Кубы предшествует эпохе действующего президента Джо Байдена.

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Более того, в 2019 году Китай провел модернизацию определенных объектов на Кубе для более эффективного шпионажа. Об этом сообщает издание The Guardian.

Китай заключил секретную сделку с Кубой о создании на острове объекта электронного прослушивания примерно в 100 милях (160 км) от Флориды. По информации представителя Белого дома, проблема шпионажа Китая на Кубе возникла еще до президентства Джо Байдена, как и усилия Пекина по укреплению своей инфраструктуры сбора разведывательной информации во всем мире. Китай провел модернизацию своих средств сбора разведданных на Кубе в 2019 году и этот факт тщательно задокументирован в американских разведданных.

В Китае отреагировали на такие заявления Белого дома. Сотрудник посольства Китая в Вашингтоне обвинил США в "распространении слухов и клеветы" с помощью разговоров о шпионской станции на Кубе. В свою очередь кубинское правительство не сразу ответило на запрос о комментариях.

Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио охарактеризовал информацию о китайском шпионаже как "полностью лживую" и назвал ее выдумкой США, призванной оправдать десятилетнее экономическое эмбарго Вашингтона против острова. Он добавил, что Куба отвергает любое иностранное военное присутствие в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Напомним, в США сбили китайский шар-разведчик в небе. Аэростат был уничтожен в небе над штатом Южная Каролина. Для этого был поднят истребитель ВВС США.

Ранее сообщалось, что сбитый в США китайский воздушный шар успел передать разведданные о военных объектах. Разведданные, полученные китайской стороной, в большинстве состоят не из изображений, а из электронных сигналов, которые можно получить от систем вооружения.

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