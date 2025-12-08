'Имеет влияние на Путина': Зеленский предположил, что Китай не хочет завершения войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Китай имеет влияние на Россию и на диктатора Владимира Путина лично. Учитывая это, Пекин мог бы сделать вклад в завершение войны в Украине, однако ему невыгодно окончание этого конфликта.

Об этом Зеленский сказал 8 декабря, отвечая на вопрос журналистов. В Китае не хотят, чтобы Россия проиграла в этой войне.

"При всем уважении к народу Китая, к истории, к культуре, мы должны честно сказать – я не вижу, чтобы Китаю было выгодно окончание этой войны. Почему? Мы видели с вами новую доктрину США. Это два полюса... это два больших государства, большие экономики и это большое противостояние. Это не значит, что это война, а может быть противостояние любое, и дипломатическое, и экономическое. Это происходит и сегодня. Китаю невыгодна слабая, проигравшая Россия", – заявил глава государства.

Он отметил, что из-за такой позиции Пекина страдает украинский народ. Поскольку для Китая невыгодно остановить Россию и ее агрессию, это означает продолжение войны.

"Это не значит, что Китай прямо оружием поддерживает Россию, но точно не поддерживает остановку этой войны. Это окончательно. Плюс есть те или иные доклады наших разведок о поставках станков и т.д., каких-то вещей на территорию России из Китая. Но прямых поставок оружия – мне не докладывали об этом", – добавил Зеленский.

Напомним: мы писали о том, что беларуские предприятия производят сотни тысяч болванок для снарядов, которые затем передаются РФ. При этом наладить производство заготовок для российских боеприпасов Беларуси помог Китай.

Как сообщал OBOZ.UA, глава КНР Си Цзиньпин в очередной раз выразил надежду на достижение справедливого соглашения между Украиной и Россией. Также он отметил, что Китай "продолжит играть конструктивную роль в урегулировании кризиса".

В то же время Си открестился от обвинений Запада в том, что Пекин оказывает помощь Москве. По словам главы КНР, Пекин надеется на достижение справедливого и обязывающего соглашения для завершения российско-украинской войны. Он подчеркнул, что это соглашение должно быть приемлемо для всех сторон.

