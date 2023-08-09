Китай готов участвовать в мирных процессах без России, но говорить о кардинальном изменении вектора еще рано

5 и 6 августа в Джидде, Саудовская Аравия, состоялась встреча 42 стран, посвященная рассмотрению мирных инициатив по прекращению преступной войны России против Украины. Инициатива проведения этого мероприятия принадлежала Саудовской Аравии, поэтому показательно, что, кроме Украины и ее западных союзников, к нему присоединились представители т. н. "Глобального Юга", в том числе делегации Индии, Бразилии, Египта, Мексики, Индонезии, Чили, Замбии, ЮАР и других. Но самым большим отличием этого форума от предыдущих стали как отсутствие России (о чем было известно заранее), так и неожиданное, объявленное за несколько дней, участие Китая.

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Стороны достигли консенсуса по поводу дальнейших принципов, но конкретики мало

Следует отметить, что по итогам встречи в Джидде мировая пресса имеет очень мало конкретики относительно деталей переговоров, но в целом есть информация, что сторонам удалось достичь взаимопонимания по основным принципам продолжения мирного процесса. В частности, отмечается понимание того, что "уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины должно быть основой любого мирного соглашения, а также верховенства Устава ООН".

Кроме того, сообщается о решении сформировать рабочие группы по ключевым темам 10 пунктов "формулы мира", которые предлагает Украина и лично президент Владимир Зеленский. Об этом сообщило несколько СМИ со ссылкой на собственные дипломатические источники.

Участие Китая является сигналом его большей готовности к вовлечению в мирный процесс

Следовательно, присутствие Китая было положительно оценено как в преддверии встречи, так и по ее итогам. В частности, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил: "Мы действительно считаем, что присутствие Китая было продуктивным. Мы давно говорили, что для Китая было бы продуктивно сыграть роль в прекращении войны в Украине, если бы он был готов играть роль, уважающую территориальную целостность Украины и суверенитет Украины". Также он отметил резкую критику Россией переговоров в Джидде, что свидетельствует о том, что за немедленное прекращение войны готовы высказаться все больше стран, особенно среди тех, кто раньше занимал достаточно нейтральную позицию. "Мы считаем, что странам полезно присутствовать и слушать напрямую Украину. Отмечу, что Россия, пожалуй, отрицает это", – добавил он на встрече с журналистами.

Бунт Пригожина и выход РФ из "зернового соглашения" негативно повлияли на российско-китайские отношения

Безусловно, Китай в любом случае не мог игнорировать такое влиятельное событие, как встреча в Джидде, ведь пытается позиционировать себя как второго лидера мира после Соединенных Штатов (что фактически соответствует действительности). Также интересным фактом является то, что официальный Пекин не поддержал предложение Бразилии привлечь Россию к встрече в Саудовской Аравии. Следовательно, очевидно, что КНР вполне может вести переговоры о вопросах, непосредственно касающихся интересов Российской Федерации. Можно предположить, что эта тенденция сформировалась с момента, когда РФ провалила свой план войны, но проигнорировала китайские мирные инициативы, которые активно озвучивались весной 2023 года.

За прошедшие с того времени несколько месяцев на позицию Китая относительно войны в Украине повлияли два весьма влиятельных фактора, последним из которых стал выход России из так называемого "зернового соглашения". Последствиями этого стали перспективы срыва поставок украинской агропродукции как в Китай, который является крупным импортером этих товаров, так и в целый ряд стран Азии и Африки, что угрожает им экономической дестабилизацией.

Также по мнению многих экспертов, в том числе китайских, кратковременный, но совершенно неожиданный и симптоматический мятеж ЧВК "Вагнер" в России стал весьма влиятельным фактором постепенной трансформации российско-китайских отношений. Как отмечают сами китайские эксперты, сам факт военного мятежа ярко показал миру стратегические слабости Кремля. Следовательно, Китай, как и другие ведущие страны мира, просто не успел вмешаться в ситуацию, но должен скорректировать свою позицию по отношению к России в сторону большей осторожности. Если в политической традиции Китая принято мыслить эпохами и строить планы на десятилетия, а то и больше, то риски таких событий в стане стратегического партнера воспринимаются Пекином крайне негативно, особенно в отношении длительных инвестиционных, экономических и других проектов.

Китай недоволен продолжительной войной и значительным ослаблением России

Следовательно, пока рано констатировать какие-либо конкретные изменения во внешней политике Китая по отношению к России. Однако нет никаких сомнений, что недовольство и разногласия по поводу неудачной войны России в Украине продолжают расти. Вместо того, чтобы быстрой победой усилить позиции России в Европе, заставить НАТО отступить и укрепить российско-китайский антизападный альянс, все вышло наоборот. Российская армия потеряла в Украине лучшие подразделения и тысячи единиц современной военной техники, серьезно исчерпала арсеналы ракет и боеприпасов, став намного слабее, чем до начала войны. Масштабные экономические санкции, токсическая репутация России и консолидация Запада перед фактом российской агрессии явно не входили в планы Китая, как и самая продолжительная война, негативно отражающаяся на мировой экономике.

С одной стороны, Пекин является приверженцем ООНовских принципов территориальной целостности, по которым Тайвань является частью Китая, а с другой, – это требует не признавать российскую оккупацию не только "новых захватов", но и аннексированного 9 лет назад Крыма. Поэтому именно от позиции Китая может во многом зависеть судьба этой войны, проблема заключается только в том, что антизападный диктаторский режим Путина значительно ближе такому же антизападному диктатору, как Си Цзиньпин, руководитель КНР.