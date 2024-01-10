Кислица в ООН посоветовал Небензе беспокоиться о проблемах россиян, замерзающих в собственных квартирах

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица дал уместный совет постпреду РФ Василию Небензе изучать сообщения россиян в соцсетях о ситуации с отоплением во многих регионах РФ. Как известно, в городах России массово выходят из строя системы отопления, поэтому россияне греются у костров.

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Совет был дан в среду, 10 января, на заседании Совета Безопасности ООН. По словам Кислицы, "десятки тысяч жителей городов вокруг Москвы вдруг остались без отопления, мерзнут в своих домах при минусовых температурах".

"Поскольку посланник Путина в этом зале утверждает, что осведомлен в контенте украинских социальных сетей, я рекомендую ему из своего уютного и теплого манхеттенского гнездышка наблюдать за сообщениями, написанными жителями его собственной столицы и пригородов, которые теперь живут в квартирах, покрытых льдом, и жгут дрова на улицах, чтобы выжить", – отметил украинский дипломат. Однако он уточнил, что "кремлевский режим проявляет мало интереса к решению проблем своих собственных граждан", потому что "одержим самоубийственной и бессмысленной войной".

Как уже сообщал OBOZREVATEL, сейчас в Екатеринбурге, Пензе, Электростале, Подольске, Дмитрове, Белоозерском, Солнечногорске, Щелково, Воскресенске, Химках, Люберцах и Находке люди остались без отопления. Причем этот перечень городов далеко не полный.

Также OBOZREVATEL писал, как российские пилоты на аэродроме пожаловались, что замерзают из-за низкой температуры воздуха, и попросили дров или хотя бы обычный автомобильный аккумулятор.